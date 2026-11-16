Юрій Ніколов

Юрій Ніколов виявився одним з підприємців зі 199 дружніх Шабуніну ФОПів, за допомогою яких Центр протидії корупції оптимізує податки. З 2022 року Ніколов отримав 5,3 млн грн, з яких не сплатив армії 0,9 млн грн. Про це написав Голова фінансового комітету ВРУ, народний депутат України Данило Гетманцев, передає УНН.

Ніколов – ФОП Шабуніна. Так, він підприємець з дружньої підприємницької двосотні ЦПК, яка обʼєдналася заради спільного (бізнесу?) антикору. Ніколов з 2022 року отримав за свою погодинну участь у патріотичному безкорисному русі 5,3 млн грн, з яких патріот не сплатив армії 0,9 млн грн. Тому Юрія можна впевнено назвати улюбленим ФОПом Віталія – зазначив нардеп.

Він переконаний, що саме це лежить в основі спільних довгих вечорів Ніколова та Шабуніна.

Юрій Ніколов, який пафосно називає себе "журналістом" та "розслідувачем", у поважному віці все ще недодіяч. Але, як кажуть, "стукайте, і відкриється", тому Юра надії не полишає, коротаючи вечори в ефірах зі знайомим вже нам Віталієм Шабуніним, змагаючись у патріотизмі, прославлянні вічної війни та киданні сміття у тих, хто досі ще дозволяє собі недостатньо палко захоплюватись антикорупціонерами – наголосив голова Комітету ВР.

Раніше Гетманцев оприлюднив інформацію, що у 2025 році ЦПК Шабуніна недоплатив до бюджету 5,96 млн грн, а з початку повномасштабної війни – 22,6 млн грн. У схемі задіяно 199 ФОПів на єдиному податку.