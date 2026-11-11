Рада упростила процедуру банкротства для малого бизнеса: что теперь изменится

Верховная Рада приняла закон, вводящий упрощённую процедуру банкротства для микро- и малых предприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Новые правила позволят предпринимателям быстрее урегулировать долги, сократить расходы на процедуру неплатёжеспособности и получить возможность восстановить деятельность или официально закрыть бизнес.

Подробности

В среду, 11 ноября, парламент принял во втором чтении и в целом законопроект № 15024 об упрощённом производстве по делам о банкротстве для субъектов микро- и малого предпринимательства. Соответствующее решение поддержал 291 народный депутат.

Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства и ряд других законодательных актов. Основная цель нововведений — сделать процедуру неплатёжеспособности более доступной для небольших предприятий, не располагающих достаточными финансовыми и организационными ресурсами для прохождения сложных и длительных судебных процедур. В частности, речь идёт о сокращении бюрократической нагрузки, упрощении рассмотрения дел и уменьшении расходов, связанных с банкротством.

В ходе подготовки документа ко второму чтению максимальный срок упрощённой процедуры увеличили со 180 до 270 дней. Также предусмотрели возможность его продления на период апелляционного и кассационного обжалования. Ожидается, что новый механизм позволит предпринимателям быстрее урегулировать задолженность перед кредиторами, восстановить платёжеспособность или завершить хозяйственную деятельность законным способом.

В то же время закон содержит предохранители против злоупотреблений, чтобы упрощённой процедурой могли воспользоваться добросовестные предприниматели, а не должники, пытающиеся уклониться от выполнения финансовых обязательств.

Отдельные положения документа регулируют особенности применения процедур банкротства к государственным предприятиям и хозяйственным обществам, в отношении которых принято решение о приватизации.

Контекст

Документ — часть евроинтеграционных реформ Украины. Его положения основаны на принципах Директивы ЕС 2019/1023 и направлены на выполнение обязательств государства в рамках программы Ukraine Facility. Ожидается, что реализация новых правил будет способствовать возвращению активов в хозяйственный оборот, повышению платёжной дисциплины и созданию условий для повторного запуска бизнеса.

Напомним

В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (рег. № 7442) об упрощении процедуры банкротства для бизнеса на период военного положения.