Рада спростила процедуру банкрутства для малого бізнесу: що тепер зміниться

Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує спрощену процедуру банкрутства для мікро- та малих підприємств. Про це повідомляє УНН з посиланням на Верховну Раду України.

Нові правила дозволять підприємцям швидше врегульовувати борги, скоротити витрати на процедуру неплатоспроможності та отримати можливість відновити діяльність або офіційно закрити бізнес.

Деталі

У середу, 11 листопада, парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт № 15024 щодо спрощеного провадження у справах про банкрутство для суб'єктів мікро- та малого підприємництва. Відповідне рішення підтримав 291 народний депутат.

Документ передбачає внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та низки інших законодавчих актів. Основна мета нововведень - зробити процедуру неплатоспроможності доступнішою для невеликих підприємств, які не мають достатніх фінансових та організаційних ресурсів для проходження складних і тривалих судових процедур. Зокрема, скорочення бюрократичного навантаження, спрощення розгляду справ та зменшення витрат, пов'язаних із банкрутством.

Під час підготовки документа до другого читання максимальний строк спрощеної процедури збільшили зі 180 до 270 днів. Також передбачили можливість його продовження на час апеляційного та касаційного оскарження. Очікується, що новий механізм дозволить підприємцям швидше врегульовувати заборгованість перед кредиторами, відновлювати платоспроможність або завершувати господарську діяльність у законний спосіб.

Водночас закон містить запобіжники проти зловживань, щоб спрощеною процедурою могли скористатися добросовісні підприємці, а не боржники, які намагаються ухилитися від виконання фінансових зобов'язань.

Окремі положення документа регулюють особливості застосування процедур банкрутства до державних підприємств і господарських товариств, щодо яких ухвалено рішення про приватизацію.

Контекст

Документ - частина євроінтеграційних реформ України. Його положення ґрунтуються на принципах Директиви ЄС 2019/1023 та спрямовані на виконання зобов'язань держави в межах програми Ukraine Facility. Очікується, що реалізація нових правил сприятиме поверненню активів у господарський обіг, підвищенню платіжної дисципліни та створенню умов для повторного започаткування бізнесу.

Нагадаємо

У 2023 році президент України Володимир Зеленський підписав закон (реєстр. №7442) щодо спрощення процедури банкрутства для бізнесу на час воєнного стану.