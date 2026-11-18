Генерал-майор СБУ Сергей Дука

Генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил, что сотрудники НАБУ, прибывшие для обыска его дома, пытались попасть на территорию через забор вместо того, чтобы позвонить в домофон. По его словам, если бы они вошли через дверь и предъявили определение суда, их беспрепятственно пропустили бы, а обыск состоялся бы быстро. Об этом он рассказал на заседании ВСК Верховной рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны и антикоррупционного законодательства, передает корреспондент УНН.

По словам Дуки, в тот момент он не знал, что за люди пытаются проникнуть на территорию его дома.

"Правда в том, что в 5:20, во внепроцессуальное время для проведения обысков, неизвестные мне на тот момент люди пытались перелезть через забор. Сработал периметр — сигнализация, которая сообщает о нарушении периметра. Затем уже подключились сотрудники «Альфы», — объяснил генерал-майор.

Он отметил, что его охрану обеспечивает спецподразделение «Альфа» в рамках мер безопасности, введенных в начале 2026 года после получения оперативной информации об угрозе со стороны россиян.

Смотрите, сотрудники не позвонили в домофон. Они пришли как буряты. Они пришли не через калитку, а полезли через забор. Так буряты ходили в туалет, в уборную, вместо унитазов использовали то, что им нравилось. Никто не позвонил в домофон, начали лезть через забор. Затем уже начался этот конфликт или не конфликт — «Альфа» делала свое, они — свое. А потом уже было непонятно, что это за ситуация. «Альфе» отбой должен дать руководитель ЦСО «А» (Центр специальных операций «А» СБУ — ред.) в связи с этой ситуацией. Потом началось установление того, кто и что, звонки на уровне, кого — я не знаю. Поэтому все затянулось. Я (руководителю подразделения детективов НАБУ Александру — ред.) Абакумову, когда он вошел, сказал: «А почему ты не вошел в дверь?» Пришел бы, сказал, что есть определение. Заходи, — добавил Дука.

Он также подчеркнул, что не знал о запланированных в отношении него следственных действиях. По его словам, он не мониторил соответствующие реестры и не имеет к ним доступа.

Напомним

4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении предположительно преступной организации, участников которой подозревают в систематическом предоставлении неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Одним из фигурантов операции «Карфаген» стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. Ему вменяют участие в преступной организации. Сам генерал отрицает свою вину.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на значительно большей сумме — 100 млн грн.

Сам генерал-майор во время судебного заседания заявил, что не имеет возможности самостоятельно внести такой залог, и отрицал намерение скрываться от следствия.

После решения суда сотрудники СБУ начали собирать средства в поддержку генерал-майора. 13 ноября необходимая сумма залога была собрана, и Сергея Дуку освободили из СИЗО. Накануне выхода из СИЗО поддержку Сергею Дуке выразили и сотрудники СБУ, которые защищают независимость Украины на фронте. Они записали видеообращение к генералу, в котором сообщили, что присоединились к сбору средств на залог непосредственно с передовой.