Необходимо ужесточить ответственность за уклонение от военной службы и за СЗЧ — Корецкий

Министерство обороны дорабатывает законопроект об усилении ответственности за уклонение от военной службы и за самовольное оставление части. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 13 ноября, передает УНН.

В парламенте уже давно есть законопроект… правительство сейчас его, непосредственно Министерство обороны дорабатывает вместе с народными депутатами. И в обязательном порядке необходимо усилить ответственность за уклонение от военной службы и за СЗЧ

Еще одним направлением, над которым работает правительство, является введение новых правил мобилизации, которые премьер назвал своеобразным социальным договором.

Все эти меры направлены на одно — военнослужащие, которые уже 5 лет воюют, должны иметь четкое понимание, когда они смогут получить ротацию и вернуться домой. Есть, к сожалению, погибшие и раненые, и на их место должны прийти новые военнослужащие