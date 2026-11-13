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Потрібно зробити посилення відповідальності за переховування від військової служби і за СЗЧ - Корецький

Київ • УНН

 • 1096 перегляди

Міноборони фіналізує законопроєкт про посилення відповідальності за переховування від служби та СЗЧ. Уряд також готує нові правила мобілізації.

Потрібно зробити посилення відповідальності за переховування від військової служби і за СЗЧ - Корецький

Міністерство оборони фіналізує законопроєкт про посилення відповідальності за переховування від військової служби, і за самовільне залишення частини. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді 13 листопада, передає УНН.

Деталі

У парламенті давно вже є законопроєкт… уряд зараз його, безпосередньо Міністерство оборони фіналізує разом з народними депутатами. І в обов’язковому порядку потрібно зробити посилення відповідальності за переховування від військової служби, і за СЗЧ

- сказав Корецький.

Ще одним напрямом, над яким працює уряд, передбачає запровадження нових правил мобілізації, які прем'єр назвав своєрідним соціальним договором.

Всі ці речі направлені на одне єдине – воїни, які уже 5 років воюють, мають мати чітке розуміння, коли вони зможуть отримати ротацію і повернутися до домівок. Є, на жаль, загиблі і поранені, і на їх місце мають прийти нові воїни

- додав Корецький.

Нагадаємо

Проєкт закону про терміни служби вже підготовлений у кількох версіях Міністерством оборони. Наразі ведеться робота у середині уряду щодо того, який документ буде ухвалено.

Павло Башинський

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