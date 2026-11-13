Потрібно зробити посилення відповідальності за переховування від військової служби і за СЗЧ - Корецький
Київ • УНН
Міноборони фіналізує законопроєкт про посилення відповідальності за переховування від служби та СЗЧ. Уряд також готує нові правила мобілізації.
Міністерство оборони фіналізує законопроєкт про посилення відповідальності за переховування від військової служби, і за самовільне залишення частини. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді 13 листопада, передає УНН.
Деталі
У парламенті давно вже є законопроєкт… уряд зараз його, безпосередньо Міністерство оборони фіналізує разом з народними депутатами. І в обов’язковому порядку потрібно зробити посилення відповідальності за переховування від військової служби, і за СЗЧ
Ще одним напрямом, над яким працює уряд, передбачає запровадження нових правил мобілізації, які прем'єр назвав своєрідним соціальним договором.
Всі ці речі направлені на одне єдине – воїни, які уже 5 років воюють, мають мати чітке розуміння, коли вони зможуть отримати ротацію і повернутися до домівок. Є, на жаль, загиблі і поранені, і на їх місце мають прийти нові воїни
Нагадаємо
Проєкт закону про терміни служби вже підготовлений у кількох версіях Міністерством оборони. Наразі ведеться робота у середині уряду щодо того, який документ буде ухвалено.