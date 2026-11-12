Кошта звинуватив путіна в "руйнуванні" європейської безпеки після вторгнення в Україну
Київ • УНН
Антоніу Кошта звинуватив росію у руйнуванні європейської безпеки після вторгнення в Україну. Він назвав найближчі тижні тестом для москви.
Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що росія володимира путіна спочатку підірвала, а зрештою "зруйнувала" архітектуру безпеки в Європі. Про це він сказав у четвер перед початком саміту європейських лідерів у Дубліні. Про це повідомляє Le Monde, пише УНН.
Європа мала дієву європейську архітектуру безпеки, доки росія своїм вторгненням в Україну спочатку поступово не підірвала її, а зрештою не зруйнувала
За його словами, найближчі тижні стануть "вирішальним випробуванням" готовності росії припинити війну в Україні.
Наразі росія зосереджена на "своїх атаках проти українського цивільного населення". "Це має змінитися, щоб мир став можливим, а найближчі тижні стануть вирішальним випробуванням готовності росії покласти край цій війні", - підкреслив Кошта.
Віткофф і Кушнер почали переговори з путіним у кремлі - перші деталі12.11.26, 14:18 • 16001 перегляд