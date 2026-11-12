Кошта обвинил путина в "разрушении" европейской безопасности после вторжения в Украину

$45.320.1850.480.60
ukenru
13:28 • 14513 просмотра
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины
11:45 • 24033 просмотра
Фон дер Ляйен анонсировала 22-й пакет санкций против рф и предложение по покрытию дефицита для УкраиныPhoto
11:33 • 21787 просмотра
Бронирование во время мобилизации: правительство готовит изменения для критически важных предприятий до 2027 года
11:18 • 19084 просмотра
"Расстояние больше не спасает": Генштаб подтвердил поражение всех 5 крупнейших НПЗ россии
09:11 • 26176 просмотра
Украина вновь фиксирует ограничения скорости Starshield - Зеленский
09:01 • 22781 просмотра
В Киеве выросло число пострадавших после удара рф по многоэтажкеPhoto
12 ноября, 08:15 • 10823 просмотра
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: задержаны 13 подозреваемыхVideo
Эксклюзив
12 ноября, 07:35 • 41999 просмотра
Генераторы возле жилых домов: где их можно устанавливать и какие штрафы грозят за нарушения
Эксклюзив
12 ноября, 06:45 • 45180 просмотра
Возвращение с войны к работе: с какими вызовами сталкиваются ветераны и как им помочь
12 ноября, 06:36 • 19602 просмотра
Российский дрон попал в многоэтажку в Киеве: есть разрушения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Делегация Хегсета попала в скандал возле Могилы неизвестного солдатаVideo12 ноября, 06:49 • 18005 просмотра
Удар рф по многоэтажке в Киеве: погибла женщина, 5 пострадавшихPhoto12 ноября, 07:52 • 28926 просмотра
Атаки рф оставили без света часть 9 областей, ранены 4 энергетика08:28 • 21875 просмотра
Уиткофф и Кушнер начали переговоры с путиным в кремле - первые детали12:18 • 16415 просмотра
У берегов Флориды затопили легендарный лайнер, чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф13:01 • 11908 просмотра
публикации
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины13:28 • 14495 просмотра
Генераторы возле жилых домов: где их можно устанавливать и какие штрафы грозят за нарушения
Эксклюзив
12 ноября, 07:35 • 41991 просмотра
Возвращение с войны к работе: с какими вызовами сталкиваются ветераны и как им помочь
Эксклюзив
12 ноября, 06:45 • 45168 просмотра
Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям11 ноября, 16:47 • 56293 просмотра
Рада поддержала масштабные изменения в прокуратуре: кого будут проверять, как будут назначать руководителей и за что будут наказывать11 ноября, 16:05 • 59776 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Стив Уиткофф
Пеп Гвардиола
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Запорожская область
Брюссель
Реклама
УНН Lite
У берегов Флориды затопили легендарный лайнер, чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф13:01 • 12512 просмотра
"Ты — маленькая су**а" — российский боец UFC Нурмагомедов напал со спины на грузинского экс-чемпиона ДвалишвилиVideo11 ноября, 19:08 • 33235 просмотра
В Германии восстанавливают «Орлиное гнездо» — бывшую резиденцию Гитлера, уничтоженную пожаром11 ноября, 13:01 • 43642 просмотра
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета11 ноября, 06:59 • 55433 просмотра
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и рискует оказаться под стражей10 ноября, 21:01 • 51373 просмотра
Актуальное
Старлинк
Техника
Шахед-136
Отопление
MIM-104 Patriot

Кошта обвинил путина в "разрушении" европейской безопасности после вторжения в Украину

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Антониу Кошта обвинил россию в разрушении европейской безопасности после вторжения в Украину. Он назвал ближайшие недели испытанием для москвы.

Кошта обвинил путина в "разрушении" европейской безопасности после вторжения в Украину

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что россия владимира путина сначала подорвала, а в конечном итоге "разрушила" архитектуру безопасности в Европе. Об этом он сказал в четверг перед началом саммита европейских лидеров в Дублине. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.

Европа имела действующую европейскую архитектуру безопасности, пока россия своим вторжением в Украину сначала постепенно не подорвала её, а в конечном итоге не разрушила

- заявил Кошта.

По его словам, ближайшие недели станут "решающим испытанием" готовности россии прекратить войну в Украине.

В настоящее время россия сосредоточена на "своих атаках против украинского гражданского населения". "Это должно измениться, чтобы мир стал возможным, а ближайшие недели станут решающим испытанием готовности россии положить конец этой войне", - подчеркнул Кошта.

Уиткофф и Кушнер начали переговоры с путиным в кремле - первые детали12.11.26, 14:18 • 16953 просмотра

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Европейский совет
Украина