Кошта обвинил путина в "разрушении" европейской безопасности после вторжения в Украину

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что россия владимира путина сначала подорвала, а в конечном итоге "разрушила" архитектуру безопасности в Европе. Об этом он сказал в четверг перед началом саммита европейских лидеров в Дублине. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.

Европа имела действующую европейскую архитектуру безопасности, пока россия своим вторжением в Украину сначала постепенно не подорвала её, а в конечном итоге не разрушила - заявил Кошта.

По его словам, ближайшие недели станут "решающим испытанием" готовности россии прекратить войну в Украине.

В настоящее время россия сосредоточена на "своих атаках против украинского гражданского населения". "Это должно измениться, чтобы мир стал возможным, а ближайшие недели станут решающим испытанием готовности россии положить конец этой войне", - подчеркнул Кошта.

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