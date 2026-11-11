Второй день переговоров в Абу-Даби затронет вопрос территорий - Politico

Второй день трехсторонних переговоров в Абу-Даби будет связан с обсуждением территориальных вопросов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Украинские и российские переговорщики возобновят свои переговоры в Абу-Даби 11 ноября, во второй и последний день этого раунда переговоров.

Первый день был сосредоточен на гарантиях безопасности и обсуждении потенциального обмена пленными. Сегодня они начнут рассматривать вопросы территории, по словам чиновников, проинформированных о планах.

Как указывает издание, тем временем "после месяцев, когда европейские лидеры опасались, что их оставят в стороне, посланники США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф теперь полностью убеждены в необходимости привлечь Европу к переговорам с россией и Украиной". "Но США также подталкивают континент к шагам, направленным на увязывание мирного соглашения с Украиной с пересмотром архитектуры безопасности Европы, что является давним требованием россии", - отмечается в публикации.

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Как указано, "Европейский совет подтвердил, что пересмотрит общие договоренности континента в сфере безопасности с Соединенными Штатами".

"Союзники Украины стремятся продемонстрировать достаточную готовность рассмотреть более широкий пересмотр вопросов безопасности, чтобы заставить россию сделать больше предложений и продвинуться в содержательных мирных переговорах для Украины", сообщили чиновники. Они считают, что "разумная последовательность этих параллельных направлений является ключевой, чтобы Европа в конечном итоге могла придерживаться своей переговорной линии о недопустимости соглашения по региональной обороне до заключения мирного соглашения для Украины".

Тем временем министр иностранных дел россии сергей лавров заявляет, что противоположное - сначала рассматривать отношения между НАТО и россией, а затем Украину - является "абсолютно разумным". "Тому, кто получит задание выступать от имени Европы в следующем раунде переговоров, лучше подготовиться", отмечает издание.

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