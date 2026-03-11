Кремль готовит дезинформационную кампанию, чтобы помочь Орбану на выборах в Венгрии - СМИ

Кремль планирует развернуть дезинформационную кампанию в Венгрии, чтобы поддержать партию премьер-министра Виктора Орбана перед парламентскими выборами, которая, по данным социологических опросов, проигрывает партии "Тиса". Об этом пишет Moscow Times со ссылкой на материал Financial Times, передает УНН.

Детали

По данным издания, администрация президента РФ одобрила план, подготовленный российским Агентством социального проектирования (АСП). Он предусматривает распространение в социальных сетях Венгрии дезинформационных сообщений в поддержку партии "Фидес".

В рамках кампании предлагается распространять мемы, инфографику, видео и короткие истории под видом контента от "местных" пользователей или влиятельных венгров.

Пропагандистская кампания представляет Орбана как единственного кандидата, который может сохранить суверенитет Венгрии и на равных общается с мировыми лидерами - пишет издание.

В то же время оппонента Орбана, лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра, планируют изображать как "марионетку Брюсселя" и политика без внешней поддержки.

Согласно агрегированным результатам опросов, которые приводит Politico, за партию "Тиса" сейчас готовы голосовать около 48% избирателей, тогда как за "Фидес" – 39%. Разница между политическими силами сохраняется на уровне примерно 10 процентных пунктов с лета прошлого года.

В материале отмечается, что российское Агентство социального проектирования уже находится под западными санкциями за вмешательство в выборы. В частности, в 2024 году Министерство юстиции США обвинило его в распространении пропаганды и дезинформации во время операции "Двойник", когда создавались поддельные сайты якобы региональных медиа для размещения пророссийского и антиукраинского контента.

На этот раз, по информации журналистов, российские структуры планируют использовать другую тактику - продвижение нужных Кремлю нарративов через влиятельных лиц в западных странах.

При этом, чтобы избежать негативного эффекта от прямой поддержки Москвой, организаторы кампании не контактировали непосредственно с венгерским правительством. Вместо этого планируется наладить связи с местными инфлюенсерами через посредников.

В рамках кампании также предлагается подчеркивать личные связи Орбана с бывшим президентом США Дональдом Трампом и представлять его как ключевого партнера Вашингтона.

Как отмечает издание, экономические проблемы остаются одним из главных вызовов для Орбана после 16 лет пребывания у власти. Экономика страны стагнирует, инфляция остается высокой, а соратники премьера неоднократно фигурировали в коррупционных скандалах.

В то же время Москва уже пыталась публично поддержать Орбана. В частности, в августе 2025 года служба внешней разведки РФ заявляла, что Еврокомиссия якобы рассматривает сценарий "смены режима в Будапеште" и поддерживает Петера Мадьяра как кандидата на пост премьер-министра.

У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico