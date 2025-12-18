Враг маскирует пропаганду под юмористический контент об отключении света

Центр противодействия дезинформации при СНБО зафиксировал новую манипулятивную кампанию в украинском сегменте соцсетей, где тему отключений электроэнергии продвигают через развлекательный контент. Враг использует юмористические видео, песни и мемы, чтобы замаскировать пропагандистские нарративы под органическое распространение и снизить уровень критического восприятия аудитории. Об этом пишет УНН со ссылкой на ЦПД.

Массовое распространение мемов и песен, часто созданных с помощью искусственного интеллекта, позволяет дезинформации быстро привлекать широкий круг пользователей. Поскольку формат выглядит иронично и невинно, контент активно репостят не только ботофермы, но и реальные украинцы.

Однако, как утверждают в ЦПД, за шутливой подачей скрывается четкая цель: переложить ответственность за дефицит энергии с российских обстрелов на украинские власти и энергетические компании. Сознательное смещение акцентов позволяет врагу выводить из-под удара истинную причину ограничений – системные ракетные атаки РФ по инфраструктуре Украины.

Важную роль в этой информационной кампании играет известный пропагандист Юрий Лисовский. Его аккаунты как минимум 13 раз блокировались в TikTok, однако он системно восстанавливает присутствие на платформе. Недавно Лисовский проводил совместный стрим с подсанкционным Евгением Мураевым, что указывает на его включенность в пророссийскую информационную сеть, которая работает на подрыв доверия к украинским институтам – сообщили в ЦПД.

Использование музыки и юмора специалисты называют одной из самых опасных тактик информационных операций. Это позволяет врагу внедрять вредоносные месседжи в повседневное информационное пространство украинцев, маскируя вражескую пропаганду под бытовые шутки.

