Эксклюзив
13:04 • 1378 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 4048 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
11:31 • 6370 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 10339 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 11579 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
08:07 • 19774 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18 • 29383 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 40227 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 56058 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 53205 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Теги
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Враг маскирует пропаганду под юмористический контент об отключении света

Киев • УНН

 • 250 просмотра

ЦПД зафиксировал новую кампанию в украинских соцсетях. Враг использует мемы и песни, чтобы переложить ответственность за дефицит энергии с российских обстрелов на украинскую власть.

Враг маскирует пропаганду под юмористический контент об отключении света

Центр противодействия дезинформации при СНБО зафиксировал новую манипулятивную кампанию в украинском сегменте соцсетей, где тему отключений электроэнергии продвигают через развлекательный контент. Враг использует юмористические видео, песни и мемы, чтобы замаскировать пропагандистские нарративы под органическое распространение и снизить уровень критического восприятия аудитории. Об этом пишет УНН со ссылкой на ЦПД.

Детали

Массовое распространение мемов и песен, часто созданных с помощью искусственного интеллекта, позволяет дезинформации быстро привлекать широкий круг пользователей. Поскольку формат выглядит иронично и невинно, контент активно репостят не только ботофермы, но и реальные украинцы. 

В СНБО опровергли информацию о 360 тысячах российских военных в беларуси17.12.25, 15:15 • 2994 просмотра

Однако, как утверждают в ЦПД, за шутливой подачей скрывается четкая цель: переложить ответственность за дефицит энергии с российских обстрелов на украинские власти и энергетические компании. Сознательное смещение акцентов позволяет врагу выводить из-под удара истинную причину ограничений – системные ракетные атаки РФ по инфраструктуре Украины.

Важную роль в этой информационной кампании играет известный пропагандист Юрий Лисовский. Его аккаунты как минимум 13 раз блокировались в TikTok, однако он системно восстанавливает присутствие на платформе. Недавно Лисовский проводил совместный стрим с подсанкционным Евгением Мураевым, что указывает на его включенность в пророссийскую информационную сеть, которая работает на подрыв доверия к украинским институтам 

– сообщили в ЦПД.

Использование музыки и юмора специалисты называют одной из самых опасных тактик информационных операций. Это позволяет врагу внедрять вредоносные месседжи в повседневное информационное пространство украинцев, маскируя вражескую пропаганду под бытовые шутки.

ЦПД опроверг фейк о подготовке к снижению мобилизационного возраста в Украине17.12.25, 19:28 • 3336 просмотров

Степан Гафтко

