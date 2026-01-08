У Києві три блогерки співали "москва, люблю тебя" під час атак рф: поліція вже склала протоколи за дрібне хуліганство
Київ • УНН
Поліція Києва притягнула до відповідальності трьох блогерок, які знімали відео, наспівуючи російські пісні на вулицях Києва під час ракетних обстрілів Дніпра та Запоріжжя. Дівчатам загрожує адміністративна відповідальність за дрібне хуліганство, а також спілкування зі співробітниками СБУ.
Троє блогерок, катаючись вулицями Києва, знімали відео і наспівували "люблю тебя москва" у той час, поки по Дніпру і Запоріжжі летіли російські ракети. Наразі, любительок російської музики притягнула до відповідальності поліція Києва, передає УНН.
Деталі
У поліції не вказували, які саме пісні співали киянки, однак, напередодні у соцмережах поширилися відео, де дуже схожі на них громадянки, їдучи у машині веселились та співали російські пісні, зокрема, "mosskov never sleep", а також "матушка земля".
У час публікування відео, українські ППО боронили Україну від ракет, які росія випустила по критичній інфраструктурі Дніпровщини і Запоріжжя, а столиця, напередодні, пережила один із наймасованіших обстрілів.
Крім того, за інформацією одного з телеграм-каналів, одна з дівчат почала виправдовувати себе, мовляв, була у стані алкогольного сп’яніння і просила видалити відео.
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ06.01.26, 16:48 • 55612 переглядiв
Реакція поліції
Поліцейські Києва притягнули до відповідальності трьох шанувальниць російської музики, які хизувались провокативним контентом у соцмережах
Під час моніторингу телеграм каналів, правоохоронці виявили низку відеороликів, на яких троє дівчат їздили на автомобілі по столиці, слухаючи провокативну російську музику та підспівували ворожим виконавцям. За допомоги працівників кримінального аналізу встановлено, що авторкою відеоконтенту є 21-річна дівчина, а іншим двом учасницям – 22 та 24 роки. Всі вони мешканки столиці.
Поліцейські склали відносно правопорушниць адміністративні протоколи за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство
Надалі із шанувальницями росії спілкуватимуться співробітники СБУ.
Нагадаємо
Правоохоронці ідентифікували шістьох неповнолітніх, які перекривали рух транспорту в центрі Києва та вмикали російську музику. Один з учасників раніше вже притягувався до відповідальності за подібні дії.