Ексклюзив
14:11
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 12168 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 16010 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 12837 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 12432 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 11012 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 16589 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 12948 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 49123 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 38532 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
У Києві три блогерки співали "москва, люблю тебя" під час атак рф: поліція вже склала протоколи за дрібне хуліганство

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Поліція Києва притягнула до відповідальності трьох блогерок, які знімали відео, наспівуючи російські пісні на вулицях Києва під час ракетних обстрілів Дніпра та Запоріжжя. Дівчатам загрожує адміністративна відповідальність за дрібне хуліганство, а також спілкування зі співробітниками СБУ.

У Києві три блогерки співали "москва, люблю тебя" під час атак рф: поліція вже склала протоколи за дрібне хуліганство

Троє блогерок, катаючись вулицями Києва, знімали відео і наспівували "люблю тебя москва" у той час, поки по Дніпру і Запоріжжі летіли російські ракети. Наразі, любительок російської музики притягнула до відповідальності поліція Києва, передає УНН.

Деталі

У поліції не вказували, які саме пісні співали киянки, однак, напередодні у соцмережах поширилися відео, де дуже схожі на них громадянки, їдучи у машині веселились та співали російські пісні, зокрема, "mosskov never sleep", а також "матушка земля".

У час публікування відео, українські ППО боронили Україну від ракет, які росія випустила по критичній інфраструктурі Дніпровщини і Запоріжжя, а столиця, напередодні, пережила один із наймасованіших обстрілів.

Крім того, за інформацією одного з телеграм-каналів, одна з дівчат почала виправдовувати себе, мовляв, була у стані алкогольного сп’яніння і просила видалити відео.

Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ

Реакція поліції

Поліцейські Києва притягнули до відповідальності трьох шанувальниць російської музики, які хизувались провокативним контентом у соцмережах 

- йдеться у дописі поліції Києва.

Під час моніторингу телеграм каналів, правоохоронці виявили низку відеороликів, на яких троє дівчат їздили на автомобілі по столиці, слухаючи провокативну російську музику та підспівували ворожим виконавцям. За допомоги працівників кримінального аналізу встановлено, що авторкою відеоконтенту є 21-річна дівчина, а іншим двом учасницям – 22 та 24 роки. Всі вони мешканки столиці.

Поліцейські склали відносно правопорушниць адміністративні протоколи за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство 

- повідомляє поліція.

Надалі із шанувальницями росії спілкуватимуться співробітники СБУ.

Нагадаємо

Правоохоронці ідентифікували шістьох неповнолітніх, які перекривали рух транспорту в центрі Києва та вмикали російську музику. Один з учасників раніше вже притягувався до відповідальності за подібні дії.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал та НП
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Блогери
Національна поліція України
Дніпро (місто)
Служба безпеки України
Запоріжжя
Київ