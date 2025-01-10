Слухали російську музику та блокували рух у Києві: учасників скандальних відео встановили, з ними працює поліція
Київ • УНН
Правоохоронці ідентифікували шістьох неповнолітніх, які перекривали рух транспорту в центрі Києва та вмикали російську музику. Один з учасників раніше вже притягувався до відповідальності за подібні дії.
Неповнолітніх учасників скандальних відео, які блокували рух у столиці та слухали російську музику, встановили, з ними працюють правоохоронці, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.
"Поліція Києва встановила усіх учасників відео за участю неповнолітніх. З ними та їх батьками вже спілкуються ювенальні поліцейські", - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, один із учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. Він був притягнутий до відповідальності за ст. 436-2 Кримінального кодексу України та суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.
"Після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку", - резюмували в поліції.
Нагадаємо
У соцмережах з'явилось відео, на яких група неповнолітніх перекриває рух транспорту в центрі Києва та вмикає російську музику біля меморіалу загиблим воїнам.