Блокували рух в центрі Києва та вмикали російську музику: поліцейські встановлюють дані молодиків з відео

В столичних Telegram- каналах шириться відео, на яких група неповнолітніх перекриває рух в середмісті і слухає російську музику. Поліцейські встановлюють осіб зі скандальних відео, повідомляє УНН из посиланням на заяву поліції.

Деталі

У мережі поширилось відео про компанію молодиків, які перекривають рух на вулицях міста, а також слухають російську музику.

На цей час поліцейські з’ясовують, коли відбулась подія та усіх її учасників з метою притягнення до відповідальності.

Доповнення

В соцмережах повідомляють, що компанія з неповнолітніх має супровід від поліцейських, перекривають рух в центрі щоб просто покурити. Відео своїх розваг вони активно публікують в інсті.

Молодики не соромлячись вмикають російську музику, коли їдуть повз меморіалу загиблим воїнам.