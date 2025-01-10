Заблокировали движение в центре Киева и включали российскую музыку: полицейские устанавливают данные молодых людей с видео

В московских Telegram-каналах распространяется видео, на котором группа несовершеннолетних перекрывает движение в центре города и слушает российскую музыку. Полиция устанавливает личности участников скандального видео, сообщает УНН со ссылкой на заявление полиции.

Детали

В сети распространилось видео о компании молодых людей, которые перекрывают движение на городских улицах, а также слушают российскую музыку.

В настоящее время полиция выясняет, когда произошло событие и устанавливает всех его участников с целью привлечения их к ответственности.

Дополнение

В социальных сетях сообщают, что компания несовершеннолетних сопровождается полицейскими, перекрывают движение в центре, чтобы просто покурить. Видео своих развлечений они активно публикуют в инстаграме.

Молодые люди без стеснения включают российскую музыку, когда проезжают мимо мемориала погибшим воинам.