Слушали русскую музыку и блокировали движение в Киеве: участников скандальных видео установили, с ними работает полиция

Несовершеннолетних участников скандальных видео, которые блокировали движение в столице и слушали русскую музыку, установили, с ними работают правоохранители, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

"Полиция Киева установила всех участников видео с участием несовершеннолетних. С ними и их родителями уже общаются ювенальные полицейские", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, один из участников ранее уже фигурировал в подобных видео с использованием русской музыки. Он был привлечен к ответственности по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины и суд принял решение назначить ему наказание в виде пробационного надзора сроком на один год.

"После завершения проверки действиям каждому из шести фигурантов будет дана правовая оценка", - резюмировали в полиции.

Напомним,

В соцсетях появилось видео, на которых группа несовершеннолетних перекрывает движение транспорта в центре Киева и включает русскую музыку возле мемориала погибшим воинам.