В Киеве три блогерши пели "москва, люблю тебя" во время атак рф: полиция уже составила протоколы за мелкое хулиганство

Три блогерши, катаясь по улицам Киева, снимали видео и напевали "люблю тебя москва" в то время, пока по Днепру и Запорожью летели российские ракеты. Сейчас любительниц русской музыки привлекла к ответственности полиция Киева, передает УНН.

Детали

В полиции не указывали, какие именно песни пели киевлянки, однако накануне в соцсетях распространились видео, где очень похожие на них гражданки, ехав в машине, веселились и пели русские песни, в частности, "mosskov never sleep", а также "матушка земля".

Во время публикации видео украинские ПВО защищали Украину от ракет, которые Россия выпустила по критической инфраструктуре Днепропетровщины и Запорожья, а столица накануне пережила один из самых массированных обстрелов.

Кроме того, по информации одного из телеграм-каналов, одна из девушек начала оправдывать себя, мол, была в состоянии алкогольного опьянения и просила удалить видео.

Реакция полиции

Полицейские Киева привлекли к ответственности трех поклонниц русской музыки, которые хвастались провокационным контентом в соцсетях - говорится в сообщении полиции Киева.

В ходе мониторинга телеграм-каналов правоохранители обнаружили ряд видеороликов, на которых три девушки ездили на автомобиле по столице, слушая провокационную русскую музыку и подпевая вражеским исполнителям. С помощью сотрудников криминального анализа установлено, что автором видеоконтента является 21-летняя девушка, а двум другим участницам – 22 и 24 года. Все они жительницы столицы.

Полицейские составили в отношении правонарушительниц административные протоколы по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство - сообщает полиция.

В дальнейшем с поклонницами России будут общаться сотрудники СБУ.

Напомним

Правоохранители идентифицировали шестерых несовершеннолетних, которые перекрывали движение транспорта в центре Киева и включали русскую музыку. Один из участников ранее уже привлекался к ответственности за подобные действия.