Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
10:53 • 2290 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 1794 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
10:00 • 4272 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 6334 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 6586 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
08:10 • 16869 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59 • 11658 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 23308 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуни
7 грудня, 16:33 • 35883 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:53 • 2290 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
08:10 • 16869 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
08:10 • 16869 перегляди
Розвідка та ЦПД внесли до списку "рупорів кремля" блогера, телеведучого та співачку

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Головне управління розвідки та Центр протидії дезінформації оновили список "рупорів кремля" на порталі War&Sanctions. До нього увійшли латвійський блогер Кірілл Фьодоров, телеведучий Юрій Кот та екснародна артистка України Таїсія Повалій.

Розвідка та ЦПД внесли до списку "рупорів кремля" блогера, телеведучого та співачку

Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Центр протидії дезінформації РНБО продовжують системно викривати людей, які поширюють російську пропаганду та публічно підтримують агресію проти України. На порталі War&Sanctions, у розділі "Рупори кремля", оприлюднено нових фігурантів - медійних персон, що свідомо працюють на користь російської інформаційної війни, пише УНН.

Деталі

За їхньою інформацією, російська пропаганда не лише виправдовує війну та воєнні злочини, а й підживлює її - через дегуманізацію українців, спроби нормалізації окупації та підрив міжнародної підтримки України. Саме тому ГУР та ЦПД посилюють заходи з викриття таких "агентів впливу".

До оновленого списку увійшли:

  • Кірілл Фьодоров - латвійський проросійський блогер і ведучий програми на каналі «Соловьёв LIVE». У 2022 році був заарештований у Латвії за підтримку російської агресії та розпалювання ворожнечі, однак після звільнення під заставу виїхав до рф;
    • Юрій Кот - телеведучий, який у 2013-2014 роках був обличчям «антимайдану», згодом переїхав до росії, підтримав бойовиків на Донбасі та публічно схвалив повномасштабне вторгнення, активно поширюючи кремлівські наративи;
      • Таїсія Повалій - екснародна артистка України, яка у 2023 році отримала громадянство рф і бере участь у пропагандистських заходах, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

        У ГУР наголошують: голоси російської пропаганди мають бути заблоковані в цивілізованому світі, а до кожного, хто підтримує війну, слід застосовувати жорсткі санкції - обмеження на в’їзд, арешт активів та інші запобіжні заходи.

        Нагадаємо

        У липні ГУР МО України та Центр протидії дезінформації оновили розділ "Рупори кремля" на порталі War&Sanctions, додавши 16 осіб, які поширюють дезінформацію та підтримують агресію рф. Серед них журналісти, воєнкори та адміністратори Telegram-каналів, що працюють на російську пропаганду.

        Ольга Розгон

        СуспільствоПолітика
        російська пропаганда
        Санкції
        Війна в Україні
        Блогери
        Головне управління розвідки Міністерства оборони України
        Латвія
        Україна