Розвідка та ЦПД внесли до списку "рупорів кремля" блогера, телеведучого та співачку
Київ • УНН
Головне управління розвідки та Центр протидії дезінформації оновили список "рупорів кремля" на порталі War&Sanctions. До нього увійшли латвійський блогер Кірілл Фьодоров, телеведучий Юрій Кот та екснародна артистка України Таїсія Повалій.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Центр протидії дезінформації РНБО продовжують системно викривати людей, які поширюють російську пропаганду та публічно підтримують агресію проти України. На порталі War&Sanctions, у розділі "Рупори кремля", оприлюднено нових фігурантів - медійних персон, що свідомо працюють на користь російської інформаційної війни, пише УНН.
Деталі
За їхньою інформацією, російська пропаганда не лише виправдовує війну та воєнні злочини, а й підживлює її - через дегуманізацію українців, спроби нормалізації окупації та підрив міжнародної підтримки України. Саме тому ГУР та ЦПД посилюють заходи з викриття таких "агентів впливу".
До оновленого списку увійшли:
- Кірілл Фьодоров - латвійський проросійський блогер і ведучий програми на каналі «Соловьёв LIVE». У 2022 році був заарештований у Латвії за підтримку російської агресії та розпалювання ворожнечі, однак після звільнення під заставу виїхав до рф;
- Юрій Кот - телеведучий, який у 2013-2014 роках був обличчям «антимайдану», згодом переїхав до росії, підтримав бойовиків на Донбасі та публічно схвалив повномасштабне вторгнення, активно поширюючи кремлівські наративи;
- Таїсія Повалій - екснародна артистка України, яка у 2023 році отримала громадянство рф і бере участь у пропагандистських заходах, зокрема на тимчасово окупованих територіях.
У ГУР наголошують: голоси російської пропаганди мають бути заблоковані в цивілізованому світі, а до кожного, хто підтримує війну, слід застосовувати жорсткі санкції - обмеження на в’їзд, арешт активів та інші запобіжні заходи.
Нагадаємо
У липні ГУР МО України та Центр протидії дезінформації оновили розділ "Рупори кремля" на порталі War&Sanctions, додавши 16 осіб, які поширюють дезінформацію та підтримують агресію рф. Серед них журналісти, воєнкори та адміністратори Telegram-каналів, що працюють на російську пропаганду.