11:28 • 1262 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 4458 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 2966 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 5434 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 7318 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 7060 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 17694 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
06:59 • 11729 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 23371 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 35960 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

публикации
Разведка и ЦПД внесли в список "рупоров кремля" блогера, телеведущего и певицу

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Главное управление разведки и Центр противодействия дезинформации обновили список "рупоров кремля" на портале War&Sanctions. В него вошли латвийский блогер Кирилл Фёдоров, телеведущий Юрий Кот и экс-народная артистка Украины Таисия Повалий.

Разведка и ЦПД внесли в список "рупоров кремля" блогера, телеведущего и певицу

Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Центр противодействия дезинформации СНБО продолжают системно разоблачать людей, распространяющих российскую пропаганду и публично поддерживающих агрессию против Украины. На портале War&Sanctions, в разделе "Рупоры кремля", обнародованы новые фигуранты - медийные персоны, сознательно работающие в пользу российской информационной войны, пишет УНН.

Детали

По их информации, российская пропаганда не только оправдывает войну и военные преступления, но и подпитывает ее - через дегуманизацию украинцев, попытки нормализации оккупации и подрыв международной поддержки Украины. Именно поэтому ГУР и ЦПД усиливают меры по разоблачению таких "агентов влияния".

В обновленный список вошли:

  • Кирилл Федоров - латвийский пророссийский блогер и ведущий программы на канале «Соловьёв LIVE». В 2022 году был арестован в Латвии за поддержку российской агрессии и разжигание вражды, однако после освобождения под залог выехал в рф;
    • Юрий Кот - телеведущий, который в 2013-2014 годах был лицом «антимайдана», впоследствии переехал в россию, поддержал боевиков на Донбассе и публично одобрил полномасштабное вторжение, активно распространяя кремлевские нарративы;
      • Таисия Повалий - экс-народная артистка Украины, которая в 2023 году получила гражданство рф и участвует в пропагандистских мероприятиях, в частности на временно оккупированных территориях.

        В ГУР подчеркивают: голоса российской пропаганды должны быть заблокированы в цивилизованном мире, а к каждому, кто поддерживает войну, следует применять жесткие санкции - ограничения на въезд, арест активов и другие превентивные меры.

        Напомним

        В июле ГУР МО Украины и Центр противодействия дезинформации обновили раздел "Рупоры кремля" на портале War&Sanctions, добавив 16 человек, распространяющих дезинформацию и поддерживающих агрессию рф. Среди них журналисты, военкоры и администраторы Telegram-каналов, работающие на российскую пропаганду.

        Ольга Розгон

        ОбществоПолитика
        российская пропаганда
        Санкции
        Война в Украине
        Блогеры
        Главное управление разведки Украины
        Латвия
        Украина