Разведка и ЦПД внесли в список "рупоров кремля" блогера, телеведущего и певицу

Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Центр противодействия дезинформации СНБО продолжают системно разоблачать людей, распространяющих российскую пропаганду и публично поддерживающих агрессию против Украины. На портале War&Sanctions, в разделе "Рупоры кремля", обнародованы новые фигуранты - медийные персоны, сознательно работающие в пользу российской информационной войны, пишет УНН.

Детали

По их информации, российская пропаганда не только оправдывает войну и военные преступления, но и подпитывает ее - через дегуманизацию украинцев, попытки нормализации оккупации и подрыв международной поддержки Украины. Именно поэтому ГУР и ЦПД усиливают меры по разоблачению таких "агентов влияния".

В обновленный список вошли:

Кирилл Федоров - латвийский пророссийский блогер и ведущий программы на канале «Соловьёв LIVE». В 2022 году был арестован в Латвии за поддержку российской агрессии и разжигание вражды, однако после освобождения под залог выехал в рф;

Юрий Кот - телеведущий, который в 2013-2014 годах был лицом «антимайдана», впоследствии переехал в россию, поддержал боевиков на Донбассе и публично одобрил полномасштабное вторжение, активно распространяя кремлевские нарративы;

Таисия Повалий - экс-народная артистка Украины, которая в 2023 году получила гражданство рф и участвует в пропагандистских мероприятиях, в частности на временно оккупированных территориях.

В ГУР подчеркивают: голоса российской пропаганды должны быть заблокированы в цивилизованном мире, а к каждому, кто поддерживает войну, следует применять жесткие санкции - ограничения на въезд, арест активов и другие превентивные меры.

Напомним

В июле ГУР МО Украины и Центр противодействия дезинформации обновили раздел "Рупоры кремля" на портале War&Sanctions, добавив 16 человек, распространяющих дезинформацию и поддерживающих агрессию рф. Среди них журналисты, военкоры и администраторы Telegram-каналов, работающие на российскую пропаганду.