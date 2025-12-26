$41.930.22
18:17 • 3788 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
16:30 • 14022 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 16081 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 22496 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 37193 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 24305 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 19395 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 18882 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20704 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 43762 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 37194 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 43762 перегляди
російськими безпілотними військами командуватиме колишній торговець сантехнікою юрій ваганов на прізвисько "Унітаз"

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Новим командувачем військ безпілотних систем зч рф призначено бізнесмена Юрія Ваганова, відомого як "Юра Унітаз". Він не має військової освіти, але став великим постачальником FPV-дронів для окупаційних військ.

російськими безпілотними військами командуватиме колишній торговець сантехнікою юрій ваганов на прізвисько "Унітаз"

Новим командувачем військ безпілотних систем зс рф призначено бізнесмена з московської області юрія ваганова, який не має військової освіти та відомий у бізнесових колах за прізвиськом "Юра Унітаз". Про це повідомляє незалежне видання "Медуза", пише УНН.

Деталі

Про призначення ваганова першими повідомили російські Z-блогери, а згодом інформацію підтвердили джерела "російської служби ВВС" у галузі дронобудування. Офіційного наказу міністерство оборони рф наразі не оприлюднило. Відомо, що до початку повномасштабного вторгнення новий командувач займався підприємницькою діяльністю, зокрема торгівлею сантехнікою, що й зумовило його специфічне прізвисько.

Попри відсутність профільної військової підготовки, за роки війни юрій ваганов налагодив зв'язки з військовим керівництвом рф та став одним із найбільших постачальників FPV-дронів для окупаційних військ. Його кандидатуру пов'язують із намаганням кремля централізувати постачання та розробку безпілотних систем через лояльних цивільних підрядників.

Степан Гафтко

