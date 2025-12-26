російськими безпілотними військами командуватиме колишній торговець сантехнікою юрій ваганов на прізвисько "Унітаз"
Київ • УНН
Новим командувачем військ безпілотних систем зч рф призначено бізнесмена Юрія Ваганова, відомого як "Юра Унітаз". Він не має військової освіти, але став великим постачальником FPV-дронів для окупаційних військ.
Новим командувачем військ безпілотних систем зс рф призначено бізнесмена з московської області юрія ваганова, який не має військової освіти та відомий у бізнесових колах за прізвиськом "Юра Унітаз". Про це повідомляє незалежне видання "Медуза", пише УНН.
Деталі
Про призначення ваганова першими повідомили російські Z-блогери, а згодом інформацію підтвердили джерела "російської служби ВВС" у галузі дронобудування. Офіційного наказу міністерство оборони рф наразі не оприлюднило. Відомо, що до початку повномасштабного вторгнення новий командувач займався підприємницькою діяльністю, зокрема торгівлею сантехнікою, що й зумовило його специфічне прізвисько.
Попри відсутність профільної військової підготовки, за роки війни юрій ваганов налагодив зв'язки з військовим керівництвом рф та став одним із найбільших постачальників FPV-дронів для окупаційних військ. Його кандидатуру пов'язують із намаганням кремля централізувати постачання та розробку безпілотних систем через лояльних цивільних підрядників.
російського дипломата засудили у москві до 12 років тюрми за шпигунство на користь США26.12.25, 21:17 • 968 переглядiв