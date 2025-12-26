российскими беспилотными войсками будет командовать бывший торговец сантехникой Юрий Ваганов по прозвищу "Унитаз"

Новым командующим войсками беспилотных систем ВС РФ назначен бизнесмен из Московской области Юрий Ваганов, не имеющий военного образования и известный в бизнес-кругах по прозвищу "Юра Унитаз". Об этом сообщает независимое издание "Медуза", пишет УНН.

Подробности

О назначении Ваганова первыми сообщили российские Z-блогеры, а впоследствии информацию подтвердили источники "русской службы ВВС" в области дроностроения. Официального приказа министерство обороны РФ пока не обнародовало. Известно, что до начала полномасштабного вторжения новый командующий занимался предпринимательской деятельностью, в частности торговлей сантехникой, что и обусловило его специфическое прозвище.

Несмотря на отсутствие профильной военной подготовки, за годы войны Юрий Ваганов наладил связи с военным руководством РФ и стал одним из крупнейших поставщиков FPV-дронов для оккупационных войск. Его кандидатуру связывают с попыткой Кремля централизовать поставки и разработку беспилотных систем через лояльных гражданских подрядчиков.

