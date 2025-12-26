российскими беспилотными войсками будет командовать бывший торговец сантехникой Юрий Ваганов по прозвищу "Унитаз"
Киев • УНН
Новым командующим войсками беспилотных систем ВС РФ назначен бизнесмен Юрий Ваганов, известный как "Юра Унитаз". Он не имеет военного образования, но стал крупным поставщиком FPV-дронов для оккупационных войск.
Новым командующим войсками беспилотных систем ВС РФ назначен бизнесмен из Московской области Юрий Ваганов, не имеющий военного образования и известный в бизнес-кругах по прозвищу "Юра Унитаз". Об этом сообщает независимое издание "Медуза", пишет УНН.
Подробности
О назначении Ваганова первыми сообщили российские Z-блогеры, а впоследствии информацию подтвердили источники "русской службы ВВС" в области дроностроения. Официального приказа министерство обороны РФ пока не обнародовало. Известно, что до начала полномасштабного вторжения новый командующий занимался предпринимательской деятельностью, в частности торговлей сантехникой, что и обусловило его специфическое прозвище.
Несмотря на отсутствие профильной военной подготовки, за годы войны Юрий Ваганов наладил связи с военным руководством РФ и стал одним из крупнейших поставщиков FPV-дронов для оккупационных войск. Его кандидатуру связывают с попыткой Кремля централизовать поставки и разработку беспилотных систем через лояльных гражданских подрядчиков.
российского дипломата приговорили в москве к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу США26.12.25, 21:17 • 582 просмотра