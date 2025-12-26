$41.930.22
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
16:30 • 12752 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
26 декабря, 13:36 • 15160 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 21641 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 36392 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 23988 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 19207 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 18803 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20628 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской части
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 43404 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 36392 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 43404 просмотра
российскими беспилотными войсками будет командовать бывший торговец сантехникой Юрий Ваганов по прозвищу "Унитаз"

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Новым командующим войсками беспилотных систем ВС РФ назначен бизнесмен Юрий Ваганов, известный как "Юра Унитаз". Он не имеет военного образования, но стал крупным поставщиком FPV-дронов для оккупационных войск.

российскими беспилотными войсками будет командовать бывший торговец сантехникой Юрий Ваганов по прозвищу "Унитаз"

Новым командующим войсками беспилотных систем ВС РФ назначен бизнесмен из Московской области Юрий Ваганов, не имеющий военного образования и известный в бизнес-кругах по прозвищу "Юра Унитаз". Об этом сообщает независимое издание "Медуза", пишет УНН.

Подробности

О назначении Ваганова первыми сообщили российские Z-блогеры, а впоследствии информацию подтвердили источники "русской службы ВВС" в области дроностроения. Официального приказа министерство обороны РФ пока не обнародовало. Известно, что до начала полномасштабного вторжения новый командующий занимался предпринимательской деятельностью, в частности торговлей сантехникой, что и обусловило его специфическое прозвище.

Несмотря на отсутствие профильной военной подготовки, за годы войны Юрий Ваганов наладил связи с военным руководством РФ и стал одним из крупнейших поставщиков FPV-дронов для оккупационных войск. Его кандидатуру связывают с попыткой Кремля централизовать поставки и разработку беспилотных систем через лояльных гражданских подрядчиков.

