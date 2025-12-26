$41.930.22
российского дипломата приговорили в москве к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу США

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Бывшего второго секретаря генконсульства рф в Хьюстоне Арсения Коновалова приговорили к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену. Он передавал секретные данные американской разведке во время службы в США с 2014 по 2017 год.

российского дипломата приговорили в москве к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу США

московский суд вынес приговор бывшему второму секретарю генконсульства рф в Хьюстоне Арсению Коновалову, которого признали виновным в государственной измене за передачу секретных данных американской разведке во время службы в США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

федеральная служба безопасности рф сообщила, что 38-летний Арсений Коновалов будет отбывать наказание в колонии строгого режима. По версии следствия, дипломат во время командировки в Соединенные Штаты в период с 2014 по 2017 год по собственной инициативе сотрудничал с разведывательными органами США.

Установлено, что сотрудник МИД россии А.С. Коновалов во время длительной заграничной командировки в США проактивно передавал секретную информацию американской разведке за деньги 

– говорится в официальном заявлении ФСБ.

Задержание и детали дела

Коновалова задержали в марте 2024 года. российские государственные медиа обнародовали видео момента задержания экс-дипломата в фургоне, где ему объявили подозрение. Спецслужбы не разглашают характер переданной информации и название американского агентства, с которым контактировал осужденный.

Американские разведывательные службы пока воздерживаются от комментариев относительно приговора бывшему российскому дипломату.

В России осудили антивоенного активиста и критика Путина - СМИ25.12.25, 22:06 • 7552 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Соединённые Штаты