російського дипломата засудили у москві до 12 років тюрми за шпигунство на користь США

$41.930.22
49.430.26
ukenru
18:17 • 2164 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
16:30 • 11524 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
13:36 • 14259 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 20828 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 35640 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 23592 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 19016 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 18724 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20546 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 43055 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4м/с
86%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго26 грудня, 09:49 • 26581 перегляди
рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей26 грудня, 10:19 • 17208 перегляди
Російська ракета влучила в житловий мікрорайон Умані: поліція показала наслідки ударуPhotoVideo26 грудня, 11:33 • 17009 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35 • 13829 перегляди
Понад 78% українців вважають, що держава не підготувалася до вторгнення рф - опитуванняPhoto15:38 • 15631 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo17:00 • 6670 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto16:30 • 11524 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35 • 13913 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 35640 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 43055 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Давид Арахамія
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Державний кордон України
Харків
Реклама
УНН Lite
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo17:00 • 6670 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto16:51 • 3940 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo14:56 • 6096 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках13:37 • 8974 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 25865 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Су-30
Серіали
Опалення

російського дипломата засудили у москві до 12 років тюрми за шпигунство на користь США

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Колишнього другого секретаря генконсульства рф у Х'юстоні Арсенія Коновалова засудили до 12 років колонії суворого режиму за державну зраду. Він передавав секретні дані американській розвідці під час служби у США з 2014 по 2017 рік.

російського дипломата засудили у москві до 12 років тюрми за шпигунство на користь США

московський суд виніс вирок колишньому другому секретарю генконсульства рф у Х'юстоні Арсенію Коновалову, якого визнали винним у державній зраді через передачу секретних даних американській розвідці під час служби у США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

федеральна служба безпеки рф повідомила, що 38-річний Арсеній Коновалов відбуватиме покарання у колонії суворого режиму. За версією слідства, дипломат під час відрядження до Сполучених Штатів у період з 2014 по 2017 рік з власної ініціативи співпрацював із розвідувальними органами США.

Встановлено, що співробітник мзс росії А.С. Коновалов під час тривалого закордонного відрядження у США проактивно передавав секретну інформацію американській розвідці за гроші 

– йдеться у офіційній заяві фсб.

Затримання та деталі справи

Коновалова затримали у березні 2024 року. російські державні медіа оприлюднили відео моменту затримання ексдипломата у фургоні, де йому оголосили підозру. Спецслужби не розголошують характер переданої інформації та назву американського агентства, з яким контактував засуджений.

Американські розвідувальні служби наразі утримуються від коментарів щодо вироку колишньому російському дипломату.

У росії засудили антивоєнного активіста та критика путіна - ЗМІ25.12.25, 22:06 • 7526 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Сполучені Штати Америки