російського дипломата засудили у москві до 12 років тюрми за шпигунство на користь США
Колишнього другого секретаря генконсульства рф у Х'юстоні Арсенія Коновалова засудили до 12 років колонії суворого режиму за державну зраду. Він передавав секретні дані американській розвідці під час служби у США з 2014 по 2017 рік.
московський суд виніс вирок колишньому другому секретарю генконсульства рф у Х'юстоні Арсенію Коновалову, якого визнали винним у державній зраді через передачу секретних даних американській розвідці під час служби у США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
федеральна служба безпеки рф повідомила, що 38-річний Арсеній Коновалов відбуватиме покарання у колонії суворого режиму. За версією слідства, дипломат під час відрядження до Сполучених Штатів у період з 2014 по 2017 рік з власної ініціативи співпрацював із розвідувальними органами США.
Встановлено, що співробітник мзс росії А.С. Коновалов під час тривалого закордонного відрядження у США проактивно передавав секретну інформацію американській розвідці за гроші
Затримання та деталі справи
Коновалова затримали у березні 2024 року. російські державні медіа оприлюднили відео моменту затримання ексдипломата у фургоні, де йому оголосили підозру. Спецслужби не розголошують характер переданої інформації та назву американського агентства, з яким контактував засуджений.
Американські розвідувальні служби наразі утримуються від коментарів щодо вироку колишньому російському дипломату.
