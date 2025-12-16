Фото: freepik

У вівторок, 16 грудня, в населеному пункті горки-2 одинцовського міського округу московської області рф підліток напав на учнів школи, є загиблі і поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "змі" і Telegram-пабліки.

Деталі

Напад стався в Успенській загальноосвітній школі - повідомляється, що неподалік розташована резиденція російського диктатора володимира путіна.

За даними російських "змі" і силових структур, внаслідок різанини загинула 10-річна дитина. Пізніше стало відомо про затримання 15-річного учня цієї ж школи.

Як повідомили російські Telegram-пабліки, зловмисник був одягнений у футболку з написом No Lives Matter ("Нічиї життя не важливі"). Також від був вдягнений у шолом із цитатою Ділана Руфа - американського неонациста, який у 2015 році вбив дев'ятьох темношкірих у церкві в місті Чарлстон.

Фраза на шоломі звучить так: "Мені довелося це зробити, тому що хтось повинен був щось зробити".

Нападник знімав початок свого злочину на відео.

Увага, відео 18+!!!

