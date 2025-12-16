$42.250.05
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 5136 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
08:50 • 10668 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 16431 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія Парубія
08:00 • 16277 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 19451 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 27217 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 20927 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19022 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 16647 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
Під москвою підліток влаштував різанину у школі біля резиденції путіна: є загиблі і поранені, нападника затримали

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Нападником виявився 15-річний учень цієї ж школи, який виявився прихильником неонацистської ідеології. За попередніми даними, неподалік розташована резиденція путіна "горки-2".

Під москвою підліток влаштував різанину у школі біля резиденції путіна: є загиблі і поранені, нападника затримали
Фото: freepik

У вівторок, 16 грудня, в населеному пункті горки-2 одинцовського міського округу московської області рф підліток напав на учнів школи, є загиблі і поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "змі" і Telegram-пабліки.

Деталі

Напад стався в Успенській загальноосвітній школі - повідомляється, що неподалік розташована резиденція російського диктатора володимира путіна.

За даними російських "змі" і силових структур, внаслідок різанини загинула 10-річна дитина. Пізніше стало відомо про затримання 15-річного учня цієї ж школи.

Як повідомили російські Telegram-пабліки, зловмисник був одягнений у футболку з написом No Lives Matter ("Нічиї життя не важливі"). Також від був вдягнений у шолом із цитатою Ділана Руфа - американського неонациста, який у 2015 році вбив дев'ятьох темношкірих у церкві в місті Чарлстон.

Фраза на шоломі звучить так: "Мені довелося це зробити, тому що хтось повинен був щось зробити".

Нападник знімав початок свого злочину на відео.

Увага, відео 18+!!!

Нагадаємо

На початку жовтня 2025 року у британському Манчестері сталася різанина у синагозі, кілька людей отримали ножові поранення.

Євген Устименко

