Под москвой подросток устроил резню в школе возле резиденции путина: есть погибшие и раненые, нападавшего задержали
Нападавшим оказался 15-летний ученик этой же школы, который оказался сторонником неонацистской идеологии. По предварительным данным, неподалеку расположена резиденция путина "горки-2".
Во вторник, 16 декабря, в населенном пункте горки-2 одинцовского городского округа московской области рф подросток напал на учеников школы, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ" и Telegram-паблики.
Нападение произошло в Успенской общеобразовательной школе - сообщается, что неподалеку расположена резиденция российского диктатора владимира путина.
По данным российских "СМИ" и силовых структур, в результате резни погиб 10-летний ребенок. Позже стало известно о задержании 15-летнего ученика этой же школы.
Как сообщили российские Telegram-паблики, злоумышленник был одет в футболку с надписью No Lives Matter ("Ничьи жизни не важны"). Также он был одет в шлем с цитатой Дилана Руфа - американского неонациста, который в 2015 году убил девятерых темнокожих в церкви в городе Чарлстон.
Фраза на шлеме звучит так: "Мне пришлось это сделать, потому что кто-то должен был что-то сделать".
Нападавший снимал начало своего преступления на видео.
