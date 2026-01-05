Паризький суд визнав 10 осіб винними у кібербулінгу першої леді Франції Бріжит Макрон

$42.290.12
49.580.03
ukenru
13:13 • 3564 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 5292 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
09:38 • 21296 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 66896 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 57136 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 84300 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 92483 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 65469 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 68763 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 64104 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
1.2м/с
73%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки5 січня, 04:20 • 47216 перегляди
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес5 січня, 05:49 • 46631 перегляди
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвиткуPhoto09:55 • 10464 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні11:49 • 12897 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 7372 перегляди
Публікації
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 7844 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
09:07 • 66841 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 141164 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 158799 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 166864 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Василь Малюк
Сергій Кислиця
Ігор Терехов
Христя Фріланд
Актуальні місця
Україна
Київська область
Харківська область
Донецька область
Село
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 42289 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 37465 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 35994 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 44660 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 90311 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Золото
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Опалення

Паризький суд визнав 10 осіб винними у кібербулінгу першої леді Франції Бріжит Макрон

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Паризький суд визнав 10 осіб винними у кібербулінгу Бріжит Макрон, поширюючи неправдиві заяви про її гендер та сексуальність. Обвинувачені отримали тюремні та умовні терміни, а також зобов'язані пройти навчання з обізнаності щодо кібербулінгу.

Паризький суд визнав 10 осіб винними у кібербулінгу першої леді Франції Бріжит Макрон
elysee.fr

Cуд у Парижі в понеділок визнав 10 осіб винними у кібербулінгу першої леді Франції Бріжит Макрон шляхом поширення в Інтернеті неправдивих заяв про її гендер та сексуальність, включаючи твердження про те, що вона народилася чоловіком, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, одного обвинуваченого було засуджено до шести місяців ув'язнення, а вісьмох - до умовних термінів від чотирьох до восьми місяців. Усім 10 було призначено пройти навчання з підвищення обізнаності щодо кібербулінгу.

Суд вказав на "особливо принизливі, образливі та зловмисні" коментарі, що стосуються неправдивих заяв щодо нібито трансгендерної ідентичності та нібито педофілійної злочинності, спрямованих проти Бріжит Макрон. "Повторні публікації мали сукупний шкідливий вплив", - заявив суд.

Підсудних, вісьмох чоловіків та двох жінок віком від 41 до 65 років, звинуватили в публікації численних коментарів, у яких неправдиво стверджувалося, що дружина президента Франції Еммануеля Макрона народилася чоловіком, та порівнювалося їхня 24-річна різниця у віці з педофілією. Деякі з постів переглянули десятки тисяч разів.

Бріжит Макрон не була присутня на дводенному судовому процесі в жовтні. Виступаючи в неділю на національному телебаченні TF1, вона заявила, що розпочала судовий процес, щоб "показати приклад" у боротьбі з цькуванням.

Її адвокат, Жан Енночі, заявив у понеділок: "Важливо, щоб негайно проводилися тренінги з підвищення обізнаності про кібербулінг, а для деяких підсудних - заборона на використання їхніх облікових записів у соціальних мережах".

Її дочка, Тіфен Озьєр, свідчила про те, що вона назвала "погіршенням" життя її матері з моменту посилення онлайн-цькування. "Вона не може ігнорувати жахливі речі, які про неї говорили", – сказала Озьєр суду. Вона сказала, що вплив поширився на всю родину, включаючи онуків Макрон.

Один з обвинувачених, керуючий нерухомістю, отримав шість місяців тюремного ув'язнення. Згідно з французьким законодавством, покарання може відбуватися вдома, можливо, з носінням електронного браслету на щиколотці або з дотриманням інших вимог, встановлених суддею.

Вважається, що обвинувачена Дельфін Жегус, 51 рік, відома як Амандін Руа, яка описує себе як медіум та письменниця, відіграла важливу роль у поширенні чуток після того, як у 2021 році опублікувала чотиригодинне відео на своєму YouTube-каналі. Їй призначили 6 місяців тюремного ув'язнення.

Акаунт X 41-річного Орельєна Пуарсон-Атлана, відомого в соціальних мережах як Зої Саган, було заблоковано у 2024 році після того, як його ім'я згадувалося в кількох судових розслідуваннях. Пуарсон-Атлана засудили до 8 місяців тюремного ув'язнення разом з іншим обвинуваченим, власником галереї.

Єдиним обвинуваченим, якому не було призначено тюремний термін, був вчитель, який вибачився під час судового розгляду. Він повинен буде пройти тренінг з підвищення обізнаності про кібербулінг.

Кільком особам буде призупинено доступ до інтернету в соціальних мережах, де вони публікували свої дописи, на шість місяців.

Суд наголосив, що вироки були пропорційними серйозності коментарів.

Французькі судові органи не розкрили імена відповідачів, але деякі з них оприлюднили свої імена, висловивши свою думку.

Під час судового розгляду кілька відповідачів заявили суду, що їхні коментарі були гуморними або сатиричними, і сказали, що не розуміють, чому їх переслідують.

Справа виникла після багаторічних теорій змови, які хибно стверджували, що Бріжит Макрон народилася під ім'ям Жан-Мішель Троньє, що насправді є ім'ям її брата. Макрони також подали позов про наклеп у Сполучених Штатах проти консервативної інфлюенсерки Кендіс Овенс.

Макрон подав до суду за наклеп про першу леді Франції: адвокат обіцяє "наукові" докази - Politico18.09.25, 14:07 • 3259 переглядiв

Макрони, які одружені з 2007 року, познайомилися у старшій школі, де він навчався, а вона була вчителькою. Бріжит Макрон, на 24 роки старшу за свого чоловіка, тоді звали Бріжит Озьєр, вона була заміжньою матір'ю трьох дітей.

48-річний Еммануель Макрон обіймає посаду президента Франції з 2017 року.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Нерухомість
Соціальна мережа
Шлюб
Блогери
Ассошіейтед Прес
Емманюель Макрон
Бріжит Макрон
Париж
Франція
Сполучені Штати Америки