Паризький суд визнав 10 осіб винними у кібербулінгу першої леді Франції Бріжит Макрон

Cуд у Парижі в понеділок визнав 10 осіб винними у кібербулінгу першої леді Франції Бріжит Макрон шляхом поширення в Інтернеті неправдивих заяв про її гендер та сексуальність, включаючи твердження про те, що вона народилася чоловіком, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, одного обвинуваченого було засуджено до шести місяців ув'язнення, а вісьмох - до умовних термінів від чотирьох до восьми місяців. Усім 10 було призначено пройти навчання з підвищення обізнаності щодо кібербулінгу.

Суд вказав на "особливо принизливі, образливі та зловмисні" коментарі, що стосуються неправдивих заяв щодо нібито трансгендерної ідентичності та нібито педофілійної злочинності, спрямованих проти Бріжит Макрон. "Повторні публікації мали сукупний шкідливий вплив", - заявив суд.

Підсудних, вісьмох чоловіків та двох жінок віком від 41 до 65 років, звинуватили в публікації численних коментарів, у яких неправдиво стверджувалося, що дружина президента Франції Еммануеля Макрона народилася чоловіком, та порівнювалося їхня 24-річна різниця у віці з педофілією. Деякі з постів переглянули десятки тисяч разів.

Бріжит Макрон не була присутня на дводенному судовому процесі в жовтні. Виступаючи в неділю на національному телебаченні TF1, вона заявила, що розпочала судовий процес, щоб "показати приклад" у боротьбі з цькуванням.

Її адвокат, Жан Енночі, заявив у понеділок: "Важливо, щоб негайно проводилися тренінги з підвищення обізнаності про кібербулінг, а для деяких підсудних - заборона на використання їхніх облікових записів у соціальних мережах".

Її дочка, Тіфен Озьєр, свідчила про те, що вона назвала "погіршенням" життя її матері з моменту посилення онлайн-цькування. "Вона не може ігнорувати жахливі речі, які про неї говорили", – сказала Озьєр суду. Вона сказала, що вплив поширився на всю родину, включаючи онуків Макрон.

Один з обвинувачених, керуючий нерухомістю, отримав шість місяців тюремного ув'язнення. Згідно з французьким законодавством, покарання може відбуватися вдома, можливо, з носінням електронного браслету на щиколотці або з дотриманням інших вимог, встановлених суддею.

Вважається, що обвинувачена Дельфін Жегус, 51 рік, відома як Амандін Руа, яка описує себе як медіум та письменниця, відіграла важливу роль у поширенні чуток після того, як у 2021 році опублікувала чотиригодинне відео на своєму YouTube-каналі. Їй призначили 6 місяців тюремного ув'язнення.

Акаунт X 41-річного Орельєна Пуарсон-Атлана, відомого в соціальних мережах як Зої Саган, було заблоковано у 2024 році після того, як його ім'я згадувалося в кількох судових розслідуваннях. Пуарсон-Атлана засудили до 8 місяців тюремного ув'язнення разом з іншим обвинуваченим, власником галереї.

Єдиним обвинуваченим, якому не було призначено тюремний термін, був вчитель, який вибачився під час судового розгляду. Він повинен буде пройти тренінг з підвищення обізнаності про кібербулінг.

Кільком особам буде призупинено доступ до інтернету в соціальних мережах, де вони публікували свої дописи, на шість місяців.

Суд наголосив, що вироки були пропорційними серйозності коментарів.

Французькі судові органи не розкрили імена відповідачів, але деякі з них оприлюднили свої імена, висловивши свою думку.

Під час судового розгляду кілька відповідачів заявили суду, що їхні коментарі були гуморними або сатиричними, і сказали, що не розуміють, чому їх переслідують.

Справа виникла після багаторічних теорій змови, які хибно стверджували, що Бріжит Макрон народилася під ім'ям Жан-Мішель Троньє, що насправді є ім'ям її брата. Макрони також подали позов про наклеп у Сполучених Штатах проти консервативної інфлюенсерки Кендіс Овенс.

Макрони, які одружені з 2007 року, познайомилися у старшій школі, де він навчався, а вона була вчителькою. Бріжит Макрон, на 24 роки старшу за свого чоловіка, тоді звали Бріжит Озьєр, вона була заміжньою матір'ю трьох дітей.

48-річний Еммануель Макрон обіймає посаду президента Франції з 2017 року.