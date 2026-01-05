Парижский суд признал 10 человек виновными в кибербуллинге первой леди Франции Брижит Макрон

elysee.fr

Суд в Париже в понедельник признал 10 человек виновными в кибербуллинге первой леди Франции Брижит Макрон путем распространения в Интернете ложных заявлений о ее гендере и сексуальности, включая утверждения о том, что она родилась мужчиной, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, один обвиняемый был приговорен к шести месяцам тюремного заключения, а восемь — к условным срокам от четырех до восьми месяцев. Всем 10 было назначено пройти обучение по повышению осведомленности о кибербуллинге.

Суд указал на «особо унизительные, оскорбительные и злонамеренные» комментарии, касающиеся ложных заявлений о якобы трансгендерной идентичности и якобы педофильной преступности, направленных против Брижит Макрон. «Повторные публикации имели совокупное вредоносное воздействие», — заявил суд.

Подсудимых, восьмерых мужчин и двух женщин в возрасте от 41 до 65 лет, обвинили в публикации многочисленных комментариев, в которых ложно утверждалось, что жена президента Франции Эммануэля Макрона родилась мужчиной, и сравнивалась их 24-летняя разница в возрасте с педофилией. Некоторые из постов просмотрели десятки тысяч раз.

Брижит Макрон не присутствовала на двухдневном судебном процессе в октябре. Выступая в воскресенье на национальном телевидении TF1, она заявила, что начала судебный процесс, чтобы «показать пример» в борьбе с травлей.

Ее адвокат, Жан Энночи, заявил в понедельник: «Важно, чтобы немедленно проводились тренинги по повышению осведомленности о кибербуллинге, а для некоторых подсудимых — запрет на использование их учетных записей в социальных сетях».

Ее дочь, Тифен Озьер, свидетельствовала о том, что она назвала «ухудшением» жизни ее матери с момента усиления онлайн-травли. «Она не может игнорировать ужасные вещи, которые о ней говорили», – сказала Озьер суду. Она сказала, что влияние распространилось на всю семью, включая внуков Макрон.

Один из обвиняемых, управляющий недвижимостью, получил шесть месяцев тюремного заключения. Согласно французскому законодательству, наказание может отбываться дома, возможно, с ношением электронного браслета на щиколотке или с соблюдением других требований, установленных судьей.

Считается, что обвиняемая Дельфин Жегус, 51 год, известная как Амандин Руа, которая описывает себя как медиум и писательница, сыграла важную роль в распространении слухов после того, как в 2021 году опубликовала четырехчасовое видео на своем YouTube-канале. Ей назначили 6 месяцев тюремного заключения.

Аккаунт X 41-летнего Орельена Пуарсон-Атлана, известного в социальных сетях как Зои Саган, был заблокирован в 2024 году после того, как его имя упоминалось в нескольких судебных расследованиях. Пуарсон-Атлана приговорили к 8 месяцам тюремного заключения вместе с другим обвиняемым, владельцем галереи.

Единственным обвиняемым, которому не был назначен тюремный срок, был учитель, который извинился во время судебного разбирательства. Он должен будет пройти тренинг по повышению осведомленности о кибербуллинге.

Нескольким лицам будет приостановлен доступ к интернету в социальных сетях, где они публиковали свои посты, на шесть месяцев.

Суд подчеркнул, что приговоры были пропорциональны серьезности комментариев.

Французские судебные органы не раскрыли имена ответчиков, но некоторые из них обнародовали свои имена, выразив свое мнение.

Во время судебного разбирательства несколько ответчиков заявили суду, что их комментарии были юмористическими или сатирическими, и сказали, что не понимают, почему их преследуют.

Дело возникло после многолетних теорий заговора, которые ложно утверждали, что Брижит Макрон родилась под именем Жан-Мишель Тронье, что на самом деле является именем ее брата. Макроны также подали иск о клевете в Соединенных Штатах против консервативной инфлюенсерши Кэндис Оуэнс.

Макрон подал в суд за клевету о первой леди Франции: адвокат обещает "научные" доказательства - Politico

Макроны, которые женаты с 2007 года, познакомились в старшей школе, где он учился, а она была учительницей. Брижит Макрон, на 24 года старше своего мужа, тогда звали Брижит Озьер, она была замужней матерью троих детей.

48-летний Эммануэль Макрон занимает пост президента Франции с 2017 года.