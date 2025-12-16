росія готує повне блокування YouTube протягом найближчого року – ЦПД

У Центрі протидії дезінформації повідомили про підготовку кремля до остаточного відключення YouTube. Це рішення стане черговим етапом системної цифрової ізоляції російського населення, пише УНН.

Деталі

Станом на 16 грудня 2025 року в держдумі рф відкрито заявляють, що сервіс буде заблокований упродовж найближчого року. Авторам контенту вже радять "добровільно" мігрувати на підконтрольні державі ресурси. Офіційною причиною називають "порушення законодавства", проте справжній привід – відмова YouTube обслуговувати російську державну цензуру.

Блокування відеохостингу є продовженням серії заборон, що охоплюють месенджери, онлайн-ігри та сервіси відеозв’язку. Паралельно влада рф знищує інфраструктуру обходу цензури, намагаючись встановити повний контроль над інформацією. Під гаслами "цифрового суверенітету" росія крок за кроком будує тоталітарну модель, де держава одноосібно вирішує, що громадянам дивитися і кому вірити.

