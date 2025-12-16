росія готує повне блокування YouTube протягом найближчого року – ЦПД

$42.250.05
49.650.19
ukenru
17:02 • 6946 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 14170 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 14788 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 18487 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 18712 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 22810 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 24348 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 24049 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 28797 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24215 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.5м/с
90%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Раптова смерть третьокласника в лікарні Тернополя: розпочато кримінальне провадження16 грудня, 11:18 • 5038 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика16 грудня, 12:00 • 18672 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 31050 перегляди
У НАБУ не знають, скільки витоків інформації допущено детективами - інформація керівника САП протирічить фактам 16 грудня, 12:53 • 4310 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 17102 перегляди
Публікації
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 17193 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 31147 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 35929 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 76129 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 70962 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Борис Пісторіус
Сем Альтман
Ніколя Саркозі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нідерланди
Польща
Литва
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 44669 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 61694 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 61579 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 65159 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 99902 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
IRIS-T
Lockheed Martin F-35 Lightning II

росія готує повне блокування YouTube протягом найближчого року – ЦПД

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Центр протидії дезінформації повідомив про підготовку кремля до повного блокування YouTube. Це рішення є частиною системної цифрової ізоляції та спробою встановити повний контроль над інформацією в росії.

росія готує повне блокування YouTube протягом найближчого року – ЦПД

У Центрі протидії дезінформації повідомили про підготовку кремля до остаточного відключення YouTube. Це рішення стане черговим етапом системної цифрової ізоляції російського населення, пише УНН.

Деталі

Станом на 16 грудня 2025 року в держдумі рф відкрито заявляють, що сервіс буде заблокований упродовж найближчого року. Авторам контенту вже радять "добровільно" мігрувати на підконтрольні державі ресурси. Офіційною причиною називають "порушення законодавства", проте справжній привід – відмова YouTube обслуговувати російську державну цензуру.

"роскомнадзор" заблокував Snapchat в рф: додаток нібито використовували для "тероризму та шахрайства"04.12.25, 18:47 • 4448 переглядiв

Блокування відеохостингу є продовженням серії заборон, що охоплюють месенджери, онлайн-ігри та сервіси відеозв’язку. Паралельно влада рф знищує інфраструктуру обходу цензури, намагаючись встановити повний контроль над інформацією. Під гаслами "цифрового суверенітету" росія крок за кроком будує тоталітарну модель, де держава одноосібно вирішує, що громадянам дивитися і кому вірити.

"Загрожує безпеці держави": "роскомнагляд" повністю заблокував FaceTime на території рф04.12.25, 13:42 • 2996 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
російська пропаганда
Соціальна мережа
Блогери
YouTube