В Центре противодействия дезинформации сообщили о подготовке кремля к окончательному отключению YouTube. Это решение станет очередным этапом системной цифровой изоляции российского населения, пишет УНН.

Подробности

По состоянию на 16 декабря 2025 года в госдуме рф открыто заявляют, что сервис будет заблокирован в течение ближайшего года. Авторам контента уже советуют "добровольно" мигрировать на подконтрольные государству ресурсы. Официальной причиной называют "нарушение законодательства", однако истинный повод – отказ YouTube обслуживать российскую государственную цензуру.

Блокировка видеохостинга является продолжением серии запретов, охватывающих мессенджеры, онлайн-игры и сервисы видеосвязи. Параллельно власти рф уничтожают инфраструктуру обхода цензуры, пытаясь установить полный контроль над информацией. Под лозунгами "цифрового суверенитета" россия шаг за шагом строит тоталитарную модель, где государство единолично решает, что гражданам смотреть и кому верить.

