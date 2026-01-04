Щонайменше 16 людей загинули в Ірані протягом тижня протестів - правозахисники

Щонайменше 16 людей загинули протягом тижня заворушень в Ірані, на тлі того, як протести проти стрімкого зростання інфляції поширилися по всій країні, що спричинило жорстокі зіткнення між демонстрантами та силами безпеки, повідомили правозахисні організації в неділю, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Протягом тижня як державні ЗМІ, так і правозахисні організації повідомляли про загиблих та арешти, хоча цифри різняться. Reuters не змогло незалежно перевірити ці цифри.

Ці протести є найбільшими за три роки, і хоча вони менші, ніж деякі попередні спалахи заворушень, які сколихнули Ісламську Республіку, вони відбуваються в момент вразливості, коли економіка перебуває в руйнівному стані, а міжнародний тиск зростає, пише видання.

Президент США Дональд Трамп погрожував прийти на допомогу протестувальникам, якщо вони зіткнуться з насильством, заявивши в п'ятницю: "Ми готові до дії", не уточнюючи, які дії він розглядає.

Протести в Ірані: Трамп погрожує "діями" Тегерану у разі вбивств протестувальників

Це попередження викликало погрози відплати проти американських сил у регіоні з боку високопоставлених іранських чиновників. Верховний лідер аятола Алі Хаменеї заявив, що Іран "не поступиться ворогу".

Курдська правозахисна організації Hengaw повідомила, що з початку протестів загинуло щонайменше 17 людей. HRANA, мережа правозахисників, повідомила про щонайменше 16 вбитих та 582 заарештованих.

Начальник поліції Ірану Ахмад-Реза Радан заявив державним ЗМІ, що сили безпеки протягом попередніх двох днів переслідували лідерів протестів з метою арешту, заявивши, що "велику кількість лідерів у віртуальному просторі було затримано".

Поліція повідомила, що лише в столиці Тегерані було заарештовано 40 людей за те, що вони назвали "фейковими публікаціями" про протести, спрямованими на дестабілізацію громадської думки.

Найбільш інтенсивні сутички були зареєстровані в західних частинах Ірану, але також були протести та сутички між демонстрантами та поліцією в Тегерані, в центральних районах та в південній провінції Белуджистан.

Пізно в суботу губернатор Кума, консервативного центру шиїтського мусульманського духовенства Ірану, заявив, що двоє людей загинули під час заворушень, додавши, що один з них загинув внаслідок передчасного вибуху виготовленого ним вибухового пристрою.

HRANA та державне інформаційне агентство Tasnim повідомили, що влада затримала адміністратора онлайн-акаунтів, який закликав до протестів.

Протести розпочалися тиждень тому серед торговців на базарах та власників крамниць, а потім поширилися на студентів університетів, а потім на провінційні міста, де деякі протестувальники скандували лозунги проти духовних правителів Ірану.

Іран зіткнувся з інфляцією у понад 36% з початку року в березні, а ріал втратив приблизно половину своєї вартості щодо долара, що спричинило труднощі для багатьох людей.

Міжнародні санкції щодо ядерної програми Ірану були відновлені, уряд протягом року намагався забезпечити водопостачання та електроенергію по всій країні, а світові фінансові організації прогнозують рецесію у 2026 році.

Влада спробувала застосувати подвійний підхід до протестів - визнаючи економічну кризу та пропонуючи діалог з демонстрантами, водночас відповідаючи на більш сильні прояви незгоди насильством.

Хаменеї заявив у суботу, що хоча влада розмовлятиме з протестувальниками, "учасників заворушень слід поставити на місце".

Виступаючи в неділю, віцепрезидент Мохаммадреза Ареф заявив, що уряд визнав, що країна стикається з недоліками, водночас попередивши, що деякі люди намагаються використати протести.

"Ми очікуємо, що молодь не потрапить у пастку ворогів", - сказав Ареф у коментарях, опублікованих державними ЗМІ.

Лідер Ірану наказав "поставити на місце" учасників протестів в країні: кількість загиблих зросла до 15 осіб