По меньшей мере 16 человек погибли в Иране за неделю протестов - правозащитники

Киев • УНН

 • 1654 просмотра

За неделю беспорядков в Иране погибли по меньшей мере 16 человек, поскольку протесты против стремительного роста инфляции распространились по всей стране. Это привело к жестоким столкновениям между демонстрантами и силами безопасности.

По меньшей мере 16 человек погибли в Иране за неделю протестов - правозащитники

По меньшей мере 16 человек погибли в течение недели беспорядков в Иране на фоне того, как протесты против стремительного роста инфляции распространились по всей стране, что привело к жестоким столкновениям между демонстрантами и силами безопасности, сообщили правозащитные организации в воскресенье, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В течение недели как государственные СМИ, так и правозащитные организации сообщали о погибших и арестах, хотя цифры разнятся. Reuters не смогло независимо проверить эти цифры.

Эти протесты являются крупнейшими за три года, и хотя они меньше, чем некоторые предыдущие вспышки беспорядков, которые потрясли Исламскую Республику, они происходят в момент уязвимости, когда экономика находится в разрушительном состоянии, а международное давление растет, пишет издание.

Президент США Дональд Трамп угрожал прийти на помощь протестующим, если они столкнутся с насилием, заявив в пятницу: "Мы готовы к действию", не уточняя, какие действия он рассматривает.

Это предупреждение вызвало угрозы возмездия против американских сил в регионе со стороны высокопоставленных иранских чиновников. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран "не уступит врагу".

Курдская правозащитная организация Hengaw сообщила, что с начала протестов погибло по меньшей мере 17 человек. HRANA, сеть правозащитников, сообщила о по меньшей мере 16 убитых и 582 арестованных.

Начальник полиции Ирана Ахмад-Реза Радан заявил государственным СМИ, что силы безопасности в течение предыдущих двух дней преследовали лидеров протестов с целью ареста, заявив, что "большое количество лидеров в виртуальном пространстве было задержано".

Полиция сообщила, что только в столице Тегеране было арестовано 40 человек за то, что они назвали "фейковыми публикациями" о протестах, направленными на дестабилизацию общественного мнения.

Наиболее интенсивные столкновения были зарегистрированы в западных частях Ирана, но также были протесты и столкновения между демонстрантами и полицией в Тегеране, в центральных районах и в южной провинции Белуджистан.

Поздно в субботу губернатор Кума, консервативного центра шиитского мусульманского духовенства Ирана, заявил, что два человека погибли во время беспорядков, добавив, что один из них погиб в результате преждевременного взрыва изготовленного им взрывного устройства.

HRANA и государственное информационное агентство Tasnim сообщили, что власти задержали администратора онлайн-аккаунтов, который призывал к протестам.

Протесты начались неделю назад среди торговцев на базарах и владельцев лавок, а затем распространились на студентов университетов, а затем на провинциальные города, где некоторые протестующие скандировали лозунги против духовных правителей Ирана.

Иран столкнулся с инфляцией более 36% с начала года в марте, а риал потерял примерно половину своей стоимости по отношению к доллару, что вызвало трудности для многих людей.

Международные санкции в отношении ядерной программы Ирана были возобновлены, правительство в течение года пыталось обеспечить водоснабжение и электроэнергию по всей стране, а мировые финансовые организации прогнозируют рецессию в 2026 году.

Власти попытались применить двойной подход к протестам - признавая экономический кризис и предлагая диалог с демонстрантами, одновременно отвечая на более сильные проявления несогласия насилием.

Хаменеи заявил в субботу, что хотя власти будут разговаривать с протестующими, "участников беспорядков следует поставить на место".

Выступая в воскресенье, вице-президент Мохаммадреза Ареф заявил, что правительство признало, что страна сталкивается с недостатками, одновременно предупредив, что некоторые люди пытаются использовать протесты.

"Мы ожидаем, что молодежь не попадет в ловушку врагов", - сказал Ареф в комментариях, опубликованных государственными СМИ.

Юлия Шрамко

