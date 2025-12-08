Трьох російських солдатів засудили за вбивство прокремлівського американського добровольця

$42.060.13
18:20
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
14:55
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Сирський розкрив "вимогу часу" по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі "значної частини СЗЧ"
8 грудня, 09:07
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"
8 грудня, 09:29
Конгрес США виділив Україні 800 млн доларів допомоги на два роки - ЗМІ
13:08
Прокуратура рф звинуватила у "геноциді" Залужного, Єрмака, Порошенка й інших українських політиків та військове керівництво
13:43
Низка областей переходять на аварійні відключення світла: що відомо
14:17
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
13:00
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради
6 грудня, 12:23
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Німеччина
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
15:34
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
5 грудня, 12:40
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
5 грудня, 06:50
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого
4 грудня, 14:10
Трьох російських солдатів засудили за вбивство прокремлівського американського добровольця

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Військовий суд засудив трьох російських солдатів до тривалих термінів ув'язнення за катування та вбивство 63-річного громадянина США Рассела Бентлі. Двох солдатів засудили до 12 років позбавлення волі, а третього – до 11 років.

Трьох російських солдатів засудили за вбивство прокремлівського американського добровольця

Військовий суд у Донецьку засудив трьох російських солдатів до тривалих термінів ув'язнення за катування та вбивство 63-річного громадянина США Рассела Бентлі, який добровільно воював на боці росії та активно виступав на її підтримку. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Бентлі, відомий як "Донбаський ковбой", зник у квітні минулого року поблизу окупованого Донецька після обстрілу. Слідчі встановили, що російські солдати побили та катували його до смерті, намагаючись отримати неправдиве зізнання про його приналежність до української диверсійно-шпигунської групи. Згодом вони спробували приховати злочин, підірвавши його тіло в автомобілі.

Викраденого у Донецьку американця Рассела Бентлі, що воював проти України, вбили - росЗМІ
19.04.24, 20:04

Двох солдатів засудили до 12 років позбавлення волі, а третього – до 11 років.

Контекст

Ця справа викликала збентеження в москві, яка заохочує іноземців воювати на своєму боці, і була представлена владою як трагічний поодинокий випадок. Бентлі, який раніше працював на російську державну новинну службу "супутник" та отримав російське громадянство, був описаний журналом Rolling Stone як "пропутінський пропагандист".

Українські блогери використали смерть Бентлі як попередження для іноземців, які розглядають можливість приєднатися до військових зусиль росії.

Ведучу держрадіо ПАР, звинувачену у вербуванні громадян для війни за рф в Україні, звільнили з-під варти
08.12.25, 19:51

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Блогери
Донецьк