Трьох російських солдатів засудили за вбивство прокремлівського американського добровольця

Військовий суд у Донецьку засудив трьох російських солдатів до тривалих термінів ув'язнення за катування та вбивство 63-річного громадянина США Рассела Бентлі, який добровільно воював на боці росії та активно виступав на її підтримку. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Бентлі, відомий як "Донбаський ковбой", зник у квітні минулого року поблизу окупованого Донецька після обстрілу. Слідчі встановили, що російські солдати побили та катували його до смерті, намагаючись отримати неправдиве зізнання про його приналежність до української диверсійно-шпигунської групи. Згодом вони спробували приховати злочин, підірвавши його тіло в автомобілі.

Двох солдатів засудили до 12 років позбавлення волі, а третього – до 11 років.

Контекст

Ця справа викликала збентеження в москві, яка заохочує іноземців воювати на своєму боці, і була представлена владою як трагічний поодинокий випадок. Бентлі, який раніше працював на російську державну новинну службу "супутник" та отримав російське громадянство, був описаний журналом Rolling Stone як "пропутінський пропагандист".

Українські блогери використали смерть Бентлі як попередження для іноземців, які розглядають можливість приєднатися до військових зусиль росії.

