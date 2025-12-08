У Південній Африці ведуча державної телерадіомовної корпорації Нонкулулеко Мантула, яку прокурори звинуватили в організації вербування південноафриканців для участі у війні на боці росії проти України, була звільнена під заставу разом із чотирма співобвинуваченими після суду поблизу Йоганнесбурга. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Національна прокуратура Південної Африки (NPA) заявила, що Мантула "сприяла поїздці та вербуванню її співобвинуваченого до лав збройних сил російської федерації". Обвинувачена була заарештована в аеропорту імені О. Р. Тамбо після повернення з-за кордону, а її співобвинувачених затримали під час спроби сісти на рейс до ОАЕ, який прямував до росії.

Запобіжний захід

Суд звільнив Мантулу під заставу в розмірі 30 000 рандів (близько 1759 доларів США), але відхилив її прохання про повернення паспорта. За повідомленнями місцевих ЗМІ, вона неодноразово відвідувала росію у вересні.

У Кенії розкрили злочинну мережу, яка обманом вербувала громадян країни на війну росії проти України

Слухання відбулося на тлі посиленої уваги до зусиль росії з вербування бойовиків в Африці. Раніше повідомлялося, що дочка експрезидента ПАР Джейкоба Зуми, Дудузіле Зума-Самбудла, також перебуває під слідством через обманне залучення молодих чоловіків з ПАР та Ботсвани до війни.

Донька експрезидента ПАР Зуми пішла у відставку після звинувачень у вербуванні чоловіків для російської армії

Крім того, минулого місяця Кенія заявила, що близько 200 її громадян було завербовано для боротьби за росію.

Згідно з законодавством Південної Африки, найманство або бойові дії на боці іншого уряду є злочином із 1998 року.

Радіоведучу з Південної Африки заарештували за підозрою у вербуванні бойовиків для росії