Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26 • 3414 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
14:55 • 12071 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 15460 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 22919 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 27210 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 26812 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 17245 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 28851 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37 • 13850 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ведучу держрадіо ПАР, звинувачену у вербуванні громадян для війни за рф в Україні, звільнили з-під варти

Київ • УНН

 • 504 перегляди

Ведуча державного телерадіомовлення ПАР Нонкулулеко Мантула, звинувачена у вербуванні громадян для війни за РФ, звільнена під заставу разом із чотирма співзвинуваченими. Суд відхилив її прохання про повернення паспорта, оскільки вона неодноразово відвідувала Росію.

Ведучу держрадіо ПАР, звинувачену у вербуванні громадян для війни за рф в Україні, звільнили з-під варти

У Південній Африці ведуча державної телерадіомовної корпорації Нонкулулеко Мантула, яку прокурори звинуватили в організації вербування південноафриканців для участі у війні на боці росії проти України, була звільнена під заставу разом із чотирма співобвинуваченими після суду поблизу Йоганнесбурга. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Національна прокуратура Південної Африки (NPA) заявила, що Мантула "сприяла поїздці та вербуванню її співобвинуваченого до лав збройних сил російської федерації". Обвинувачена була заарештована в аеропорту імені О. Р. Тамбо після повернення з-за кордону, а її співобвинувачених затримали під час спроби сісти на рейс до ОАЕ, який прямував до росії.

Запобіжний захід 

Суд звільнив Мантулу під заставу в розмірі 30 000 рандів (близько 1759 доларів США), але відхилив її прохання про повернення паспорта. За повідомленнями місцевих ЗМІ, вона неодноразово відвідувала росію у вересні.

Слухання відбулося на тлі посиленої уваги до зусиль росії з вербування бойовиків в Африці. Раніше повідомлялося, що дочка експрезидента ПАР Джейкоба Зуми, Дудузіле Зума-Самбудла, також перебуває під слідством через обманне залучення молодих чоловіків з ПАР та Ботсвани до війни. 

Крім того, минулого місяця Кенія заявила, що близько 200 її громадян було завербовано для боротьби за росію.

Згідно з законодавством Південної Африки, найманство або бойові дії на боці іншого уряду є злочином із 1998 року.

Степан Гафтко

