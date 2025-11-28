$42.190.11
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
13:56 • 10352 перегляди
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
13:08 • 11424 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 10377 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 25572 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
09:41 • 19113 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 17386 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
28 листопада, 08:06 • 31565 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19306 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17463 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
Донька експрезидента ПАР Зуми пішла у відставку після звинувачень у вербуванні чоловіків для російської армії

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Дудузіле Зума, донька експрезидента ПАР, подала у відставку на тлі розслідування про вербування громадян ПАР та Ботсвани для участі у війні рф проти України. Поліція підтвердила заяву іншої доньки експрезидента проти Дудузіле Зуми за "заманювання чоловіків до росії під неправдивими приводами".

Донька експрезидента ПАР Зуми пішла у відставку після звинувачень у вербуванні чоловіків для російської армії
Фото: pap.au.int

Депутатка парламенту ПАР Дудузіле Зума, донька експрезидента Джейкоба Зуми, подала у відставку на тлі резонансного розслідування про можливе вербування південноафриканських та ботсванських громадян для участі у війні росії проти України. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Скандал набув розголосу після повідомлення Bloomberg про те, що група молодих чоловіків, з якими контактувала Зума, у липні вирушила до росії нібито для тренувань охоронців, але в підсумку опинилася на фронті.

ПАР розслідує "очищення" Гази від палестинців17.11.25, 19:36 • 3018 переглядiв

За словами родичів, чоловіків змусили підписати контракти російською мовою, а в серпні вони перестали виходити на зв’язок. Партія "УМконто веСізве" оголосила, що Дудузіле Зума "повністю співпрацюватиме з поліцейським розслідуванням", водночас вона категорично заперечує участь у будь-якій вербувальній діяльності. Партія також заявила, що не має жодного стосунку до війни рф проти України.

Колишнього президента ПАР звільнили від ув'язнення через брак місць у в'язниці12.08.23, 10:00 • 967879 переглядiв

Ми маємо повагу до процесу, який проводить влада

– наголосив під час брифінгу голова політсили Наті Нхлеко.

Тим часом поліція підтвердила, що інша донька експрезидента, Нкосазана Зума-Нкубе, подала заяву до правоохоронців проти своєї зведеної сестри та двох осіб за звинуваченнями у "заманюванні чоловіків до росії під неправдивими приводами".

Скандал розгорівся після того, як президент Сиріл Рамафоса доручив з’ясувати, як південноафриканців могли завербувати як найманців для російських бойових дій. Наразі до уряду ПАР звернулися 17 громадян країни, що застрягли на окупованій частині Донбасу; серед них – також двоє громадян Ботсвани.

Трамп заборонив ПАР брати участь у саміті G20 у Маямі: в чому причина27.11.25, 02:04 • 10473 перегляди

Зума вже не вперше опиняється у центрі скандалів, пов’язаних із росією: раніше вона публічно поширювала проросійські меседжі в соцмережах. Крім того, вона постає перед судом за звинуваченням у державній зраді – у справі про підбурювання до насильства під час заворушень 2021 року, коли загинули близько 350 людей.

Доповнення

Джейкоб Зума був президентом Південно-Африканської Республіки з 2009 по 2018 рік. Його правління було ознаменовано серією корупційних скандалів. У 2018 році він був змушений піти у відставку після того, як його партія, Африканський національний конгрес, відкликала його підтримку.

Степан Гафтко

