Донька експрезидента ПАР Зуми пішла у відставку після звинувачень у вербуванні чоловіків для російської армії

Депутатка парламенту ПАР Дудузіле Зума, донька експрезидента Джейкоба Зуми, подала у відставку на тлі резонансного розслідування про можливе вербування південноафриканських та ботсванських громадян для участі у війні росії проти України. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Скандал набув розголосу після повідомлення Bloomberg про те, що група молодих чоловіків, з якими контактувала Зума, у липні вирушила до росії нібито для тренувань охоронців, але в підсумку опинилася на фронті.

За словами родичів, чоловіків змусили підписати контракти російською мовою, а в серпні вони перестали виходити на зв’язок. Партія "УМконто веСізве" оголосила, що Дудузіле Зума "повністю співпрацюватиме з поліцейським розслідуванням", водночас вона категорично заперечує участь у будь-якій вербувальній діяльності. Партія також заявила, що не має жодного стосунку до війни рф проти України.

Ми маємо повагу до процесу, який проводить влада – наголосив під час брифінгу голова політсили Наті Нхлеко.

Тим часом поліція підтвердила, що інша донька експрезидента, Нкосазана Зума-Нкубе, подала заяву до правоохоронців проти своєї зведеної сестри та двох осіб за звинуваченнями у "заманюванні чоловіків до росії під неправдивими приводами".

Скандал розгорівся після того, як президент Сиріл Рамафоса доручив з’ясувати, як південноафриканців могли завербувати як найманців для російських бойових дій. Наразі до уряду ПАР звернулися 17 громадян країни, що застрягли на окупованій частині Донбасу; серед них – також двоє громадян Ботсвани.

Зума вже не вперше опиняється у центрі скандалів, пов’язаних із росією: раніше вона публічно поширювала проросійські меседжі в соцмережах. Крім того, вона постає перед судом за звинуваченням у державній зраді – у справі про підбурювання до насильства під час заворушень 2021 року, коли загинули близько 350 людей.

Доповнення

Джейкоб Зума був президентом Південно-Африканської Республіки з 2009 по 2018 рік. Його правління було ознаменовано серією корупційних скандалів. У 2018 році він був змушений піти у відставку після того, як його партія, Африканський національний конгрес, відкликала його підтримку.