Президент ПАР оголосив про добровільну відставку

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президент ПАР Джейкоб Зума достроково складає з себе повноваження глави держави. Відповідну заяву він зробив у середу ввечері після закінчення терміну, який йому відвела правляча партія “Африканський національний конгрес” (АНК), погрожуючи підтримати у четвер опозицію при голосуванні з питання про довіру. Про це повідомляє УНН з посиланням на телерадіокомпанію SABC.