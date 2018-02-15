Президент ПАР оголосив про добровільну відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президент ПАР Джейкоб Зума достроково складає з себе повноваження глави держави. Відповідну заяву він зробив у середу ввечері після закінчення терміну, який йому відвела правляча партія “Африканський національний конгрес” (АНК), погрожуючи підтримати у четвер опозицію при голосуванні з питання про довіру. Про це повідомляє УНН з посиланням на телерадіокомпанію SABC.
“Я прийняв рішення негайно піти у відставку з поста президента республіки. Незважаючи на незгоду з рішенням керівництва моєї організації, я завжди був дисциплінованим членом АНК”, — сказав Зума.
У своїй промові він також зазначив, що не боїться ні вотуму недовіри, ні імпічменту, вважаючи ці процедури законним механізмом, який дозволяє громадянам позбавляти своїх лідерів повноважень.
У свою чергу правлячий у ПАР “Африканський національний конгрес” (АНК) вітає рішення президента Джейкоба Зуми добровільно піти у відставку. У поширеній заяві керівництво партії подякувало йому за внесок у соціальний прогрес країни і висловило надію на те, що він продовжить роботу в рядах АНК.
Найбільша в ПАР опозиційна партія “Демократичний альянс” з радістю зустрічає “запізнілу”, на її думку, відставку Зуми. У своїй спеціальній заяві, розміщеній на офіційному сайті “ДА” відразу після заяви глави ПАР, лідер партії Мусі Маймане підкреслив, що Зума завдав країні колосальної шкоди, а тому не може залишитися безкарним.
Як раніше повідомляв УНН, Урядова партія Південно-Африканської Республіки Африканський національний конгрес (ANC) дала президенту Джейкобу Зумі 48 годин на те, щоб піти у відставку, в іншому випадку він буде знятий з посади.