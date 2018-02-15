Президент ЮАР объявил о добровольной отставке
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент ЮАР Джейкоб Зума досрочно слагает с себя полномочия главы государства. Соответствующее заявление он сделал в среду вечером после окончания срока, который ему отвела правящая партия “Африканский национальный конгресс” (АНК), угрожая поддержать в четверг оппозицию при голосовании по вопросу о доверии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телерадиокомпанию SABC.
“Я принял решение немедленно уйти в отставку с поста президента республики. Несмотря на несогласие с решением руководства моей организации, я всегда был дисциплинированным членом АНК”, - сказал Зума.
В своей речи он также отметил, что не боится ни вотума недоверия, ни импичмента, считая эти процедуры законным механизмом, который позволяет гражданам лишать своих лидеров полномочий.
В свою очередь правящий в ЮАР “Африканский национальный конгресс” (АНК) приветствует решение президента Джейкоба Зумы добровольно уйти в отставку. В распространенном заявлении руководство партии поблагодарил его за вклад в социальный прогресс страны и выразил надежду на то, что он продолжит работу в рядах АНК.
Крупнейшая в ЮАР оппозиционная партия “Демократический альянс” с радостью встречает “запоздалую”, по ее мнению, отставка Зумы. В специальном заявлении, размещенном на официальном сайте “ДА” сразу после заявления главы ЮАР, лидер партии Мусе Майман подчеркнул, что Зума нанес стране колоссальный ущерб, а потому не может остаться безнаказанным.
Как ранее сообщал УНН, Правительственная партия ЮАР Африканский национальный конгресс (ANC) дала президенту Джейкобу Зуме 48 часов на то, чтобы уйти в отставку , в противном случае он будет снят с должности.