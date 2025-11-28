Дочь экс-президента ЮАР Зумы ушла в отставку после обвинений в вербовке мужчин для российской армии
Киев • УНН
Дудузиле Зума, дочь экс-президента ЮАР, подала в отставку на фоне расследования о вербовке граждан ЮАР и Ботсваны для участия в войне РФ против Украины. Полиция подтвердила заявление другой дочери экс-президента против Дудузиле Зумы за "заманивание мужчин в Россию под ложными предлогами".
Депутат парламента ЮАР Дудузиле Зума, дочь экс-президента Джейкоба Зумы, подала в отставку на фоне резонансного расследования о возможном вербовании южноафриканских и ботсванских граждан для участия в войне России против Украины. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Скандал получил огласку после сообщения Bloomberg о том, что группа молодых людей, с которыми контактировала Зума, в июле отправилась в Россию якобы для тренировок телохранителей, но в итоге оказалась на фронте.
По словам родственников, мужчин заставили подписать контракты на русском языке, а в августе они перестали выходить на связь. Партия "УМконто веСизве" объявила, что Дудузиле Зума "будет полностью сотрудничать с полицейским расследованием", в то же время она категорически отрицает участие в какой-либо вербовочной деятельности. Партия также заявила, что не имеет никакого отношения к войне РФ против Украины.
Мы уважаем процесс, который проводят власти
Тем временем полиция подтвердила, что другая дочь экс-президента, Нкосазана Зума-Нкубе, подала заявление в правоохранительные органы против своей сводной сестры и двух человек по обвинениям в "заманивании мужчин в Россию под ложными предлогами".
Скандал разгорелся после того, как президент Сирил Рамафоса поручил выяснить, как южноафриканцев могли завербовать в качестве наемников для российских боевых действий. В настоящее время в правительство ЮАР обратились 17 граждан страны, застрявших на оккупированной части Донбасса; среди них – также двое граждан Ботсваны.
Зума уже не впервые оказывается в центре скандалов, связанных с Россией: ранее она публично распространяла пророссийские месседжи в соцсетях. Кроме того, она предстает перед судом по обвинению в государственной измене – по делу о подстрекательстве к насилию во время беспорядков 2021 года, когда погибли около 350 человек.
Дополнение
Джейкоб Зума был президентом Южно-Африканской Республики с 2009 по 2018 год. Его правление было ознаменовано серией коррупционных скандалов. В 2018 году он был вынужден уйти в отставку после того, как его партия, Африканский национальный конгресс, отозвала его поддержку.