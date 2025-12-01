Радіоведучу з Південної Африки заарештували за підозрою у вербуванні бойовиків для росії

Фото: AP

Південноафриканська поліція заарештувала 39-річну Нонкулулеко Мантулу, ведучу державної радіостанції SAFM, підозрювану у вербуванні чоловіків для участі у війні в Україні на боці росії. Про це повідомили у понеділок правоохоронці, які також затримали ще чотирьох осіб, пов’язаних із справою, пише УНН із посиланням на матеріал в Associated Press.

Деталі

За даними поліції, трьох чоловіків затримали під час спроби вилетіти до росії через Об’єднані Арабські Емірати, а ще один уже приєднався до російської армії після вербування Мантулою. У Південній Африці участь у війні за кордоном без дозволу уряду вважається незаконною.

Підозрюваних утримуватимуть під вартою до слухання справи про можливе звільнення під заставу наступного тижня. Арешт Мантули відбувся на тлі окремого розслідування проти дочки колишнього президента Джейкоба Зуми, яка нібито залучила ще 17 чоловіків до служби у російській армії.

