Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
15:35 • 5502 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 9872 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38 • 12091 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41 • 15706 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 18690 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 20238 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 36335 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19506 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 36470 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Ексклюзив
Радіоведучу з Південної Африки заарештували за підозрою у вербуванні бойовиків для росії

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Поліція Південної Африки заарештувала 39-річну Нонкулулеко Мантулу, ведучу SAFM, за підозрою у вербуванні чоловіків для участі у війні в Україні на боці росії. Також затримано ще чотирьох осіб, троє з яких намагалися вилетіти до росії, а один вже приєднався до російської армії.

Радіоведучу з Південної Африки заарештували за підозрою у вербуванні бойовиків для росії
Фото: AP

Південноафриканська поліція заарештувала 39-річну Нонкулулеко Мантулу, ведучу державної радіостанції SAFM, підозрювану у вербуванні чоловіків для участі у війні в Україні на боці росії. Про це повідомили у понеділок правоохоронці, які також затримали ще чотирьох осіб, пов’язаних із справою, пише УНН із посиланням на матеріал в Associated Press.

Деталі

За даними поліції, трьох чоловіків затримали під час спроби вилетіти до росії через Об’єднані Арабські Емірати, а ще один уже приєднався до російської армії після вербування Мантулою. У Південній Африці участь у війні за кордоном без дозволу уряду вважається незаконною.

Прямували до росії, щоб воювати проти України: у Південній Африці затримали чотирьох чоловіків29.11.25, 17:51 • 5438 переглядiв

Підозрюваних утримуватимуть під вартою до слухання справи про можливе звільнення під заставу наступного тижня. Арешт Мантули відбувся на тлі окремого розслідування проти дочки колишнього президента Джейкоба Зуми, яка нібито залучила ще 17 чоловіків до служби у російській армії.

Донька експрезидента ПАР Зуми пішла у відставку після звинувачень у вербуванні чоловіків для російської армії28.11.25, 17:19 • 3665 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Війна в Україні
Ассошіейтед Прес
Південно-Африканська Республіка
Об'єднані Арабські Емірати
Україна