15:10 • 1942 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
14:28 • 4480 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
12:33 • 7790 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
12:07 • 9888 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
11:00 • 10956 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
10:28 • 12811 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 13542 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
29 листопада, 07:54 • 15282 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 25450 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 35547 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
Прямували до росії, щоб воювати проти України: у Південній Африці затримали чотирьох чоловіків

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Правоохоронці ПАР затримали чотирьох чоловіків в аеропорту поблизу Йоганнесбурга, підозрюючи їх у найманстві для війни проти України. Вони планували летіти до росії через ОАЕ, щоб приєднатися до окупаційних військ.

Прямували до росії, щоб воювати проти України: у Південній Африці затримали чотирьох чоловіків

Правоохоронні органи Південно-Африканської республіки затримали чотирьох чоловіків, які прямували до росії. Її підозрюють у найманстві на війну проти України, що заборонено законами країни, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Чоловіків заарештували в аеропорту поблизу Йоганнесбурга - вони постануть перед судом 1 грудня. Йдеться про близько 20 молодих чоловіків з Південної Африки та Ботсвани, яких обманом змусили воювати за росію проти України.

Вони готувалися сісти на рейс до Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб звідти вилетіти в росію, а там приєднатися до окупаційних військ і брати участь у війні.

Ще одним фігурантом в цій справі є Дудузіле Зума-Самбудла, дочка колишнього президента Джейкоба Зуми. На питання журналістів вона не відповіла.

Також правоохоронці ПАР розшукують ще двох чоловік.

Донька експрезидента ПАР Зуми пішла у відставку після звинувачень у вербуванні чоловіків для російської армії28.11.25, 17:19 • 3374 перегляди

Євген Устименко

Кримінал та НПНовини Світу
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Bloomberg
Ботсвана
Південно-Африканська Республіка
Об'єднані Арабські Емірати