Прямували до росії, щоб воювати проти України: у Південній Африці затримали чотирьох чоловіків
Київ • УНН
Правоохоронці ПАР затримали чотирьох чоловіків в аеропорту поблизу Йоганнесбурга, підозрюючи їх у найманстві для війни проти України. Вони планували летіти до росії через ОАЕ, щоб приєднатися до окупаційних військ.
Правоохоронні органи Південно-Африканської республіки затримали чотирьох чоловіків, які прямували до росії. Її підозрюють у найманстві на війну проти України, що заборонено законами країни, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Чоловіків заарештували в аеропорту поблизу Йоганнесбурга - вони постануть перед судом 1 грудня. Йдеться про близько 20 молодих чоловіків з Південної Африки та Ботсвани, яких обманом змусили воювати за росію проти України.
Вони готувалися сісти на рейс до Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб звідти вилетіти в росію, а там приєднатися до окупаційних військ і брати участь у війні.
Ще одним фігурантом в цій справі є Дудузіле Зума-Самбудла, дочка колишнього президента Джейкоба Зуми. На питання журналістів вона не відповіла.
Також правоохоронці ПАР розшукують ще двох чоловік.
