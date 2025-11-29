Прямували до росії, щоб воювати проти України: у Південній Африці затримали чотирьох чоловіків

Правоохоронні органи Південно-Африканської республіки затримали чотирьох чоловіків, які прямували до росії. Її підозрюють у найманстві на війну проти України, що заборонено законами країни, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Чоловіків заарештували в аеропорту поблизу Йоганнесбурга - вони постануть перед судом 1 грудня. Йдеться про близько 20 молодих чоловіків з Південної Африки та Ботсвани, яких обманом змусили воювати за росію проти України.

Вони готувалися сісти на рейс до Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб звідти вилетіти в росію, а там приєднатися до окупаційних військ і брати участь у війні.

Ще одним фігурантом в цій справі є Дудузіле Зума-Самбудла, дочка колишнього президента Джейкоба Зуми. На питання журналістів вона не відповіла.

Також правоохоронці ПАР розшукують ще двох чоловік.

Донька експрезидента ПАР Зуми пішла у відставку після звинувачень у вербуванні чоловіків для російської армії