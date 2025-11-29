Направлялись в россию, чтобы воевать против Украины: в Южной Африке задержали четырех мужчин

$42.190.00
48.870.00
ukenru
15:10 • 1848 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
14:28 • 4328 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
12:33 • 7670 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
12:07 • 9774 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
11:00 • 10916 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
10:28 • 12793 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 13528 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
29 ноября, 07:54 • 15275 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 25440 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 35536 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
Популярные новости
Зафиксированы последствия атаки в пяти районах Киевской области: Фастов обесточен, есть раненые29 ноября, 06:37 • 11441 просмотра
Умеров и Кислица уже отправились в США для обсуждения мирного плана Трампа29 ноября, 06:47 • 4404 просмотра
В рф заявили об атаке дронов на Афипский НПЗ в краснодарском крае, возник пожарVideo29 ноября, 07:36 • 8568 просмотра
Буданов направляется на переговоры в США - The Economist29 ноября, 07:59 • 13426 просмотра
Переводчик Орбана исказил слова путина во время встречи в москве - СМИ12:55 • 6446 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 58355 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 45674 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 53389 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 51647 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 57553 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 32635 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 50591 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 70262 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 102092 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 116617 просмотра
Направлялись в россию, чтобы воевать против Украины: в Южной Африке задержали четырех мужчин

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Правоохранители ЮАР задержали четырех мужчин в аэропорту вблизи Йоханнесбурга, подозревая их в наемничестве для войны против Украины. Они планировали лететь в россию через ОАЭ, чтобы присоединиться к оккупационным войскам.

Направлялись в россию, чтобы воевать против Украины: в Южной Африке задержали четырех мужчин

Правоохранительные органы Южно-Африканской Республики задержали четырех мужчин, направлявшихся в россию. Их подозревают в наемничестве на войну против Украины, что запрещено законами страны, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Мужчин арестовали в аэропорту вблизи Йоханнесбурга - они предстанут перед судом 1 декабря. Речь идет об около 20 молодых мужчинах из Южной Африки и Ботсваны, которых обманом заставили воевать за Россию против Украины.

Они готовились сесть на рейс в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы оттуда вылететь в россию, а там присоединиться к оккупационным войскам и участвовать в войне.

Еще одним фигурантом в этом деле является Дудузиле Зума-Самбудла, дочь бывшего президента Джейкоба Зумы. На вопросы журналистов она не ответила.

Также правоохранители ЮАР разыскивают еще двух человек.

Дочь экс-президента ЮАР Зумы ушла в отставку после обвинений в вербовке мужчин для российской армии28.11.2025, 17:19 • 3370 просмотров

Евгений Устименко

