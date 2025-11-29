Направлялись в россию, чтобы воевать против Украины: в Южной Африке задержали четырех мужчин

Правоохранительные органы Южно-Африканской Республики задержали четырех мужчин, направлявшихся в россию. Их подозревают в наемничестве на войну против Украины, что запрещено законами страны, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Мужчин арестовали в аэропорту вблизи Йоханнесбурга - они предстанут перед судом 1 декабря. Речь идет об около 20 молодых мужчинах из Южной Африки и Ботсваны, которых обманом заставили воевать за Россию против Украины.

Они готовились сесть на рейс в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы оттуда вылететь в россию, а там присоединиться к оккупационным войскам и участвовать в войне.

Еще одним фигурантом в этом деле является Дудузиле Зума-Самбудла, дочь бывшего президента Джейкоба Зумы. На вопросы журналистов она не ответила.

Также правоохранители ЮАР разыскивают еще двух человек.

