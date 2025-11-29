Направлялись в россию, чтобы воевать против Украины: в Южной Африке задержали четырех мужчин
Киев • УНН
Правоохранители ЮАР задержали четырех мужчин в аэропорту вблизи Йоханнесбурга, подозревая их в наемничестве для войны против Украины. Они планировали лететь в россию через ОАЭ, чтобы присоединиться к оккупационным войскам.
Правоохранительные органы Южно-Африканской Республики задержали четырех мужчин, направлявшихся в россию. Их подозревают в наемничестве на войну против Украины, что запрещено законами страны, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Подробности
Мужчин арестовали в аэропорту вблизи Йоханнесбурга - они предстанут перед судом 1 декабря. Речь идет об около 20 молодых мужчинах из Южной Африки и Ботсваны, которых обманом заставили воевать за Россию против Украины.
Они готовились сесть на рейс в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы оттуда вылететь в россию, а там присоединиться к оккупационным войскам и участвовать в войне.
Еще одним фигурантом в этом деле является Дудузиле Зума-Самбудла, дочь бывшего президента Джейкоба Зумы. На вопросы журналистов она не ответила.
Также правоохранители ЮАР разыскивают еще двух человек.
Дочь экс-президента ЮАР Зумы ушла в отставку после обвинений в вербовке мужчин для российской армии28.11.2025, 17:19 • 3370 просмотров