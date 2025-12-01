Радиоведущую из Южной Африки арестовали по подозрению в вербовке боевиков для России
Полиция Южной Африки арестовала 39-летнюю Нонкулулеко Мантулу, ведущую SAFM, по подозрению в вербовке мужчин для участия в войне в Украине на стороне России. Также задержаны еще четыре человека, трое из которых пытались вылететь в Россию, а один уже присоединился к российской армии.
Южноафриканская полиция арестовала 39-летнюю Нонкулулеко Мантулу, ведущую государственной радиостанции SAFM, подозреваемую в вербовке мужчин для участия в войне в Украине на стороне России. Об этом сообщили в понедельник правоохранители, которые также задержали еще четырех человек, связанных с делом, пишет УНН со ссылкой на материал в Associated Press.
Детали
По данным полиции, трое мужчин были задержаны при попытке вылететь в Россию через Объединенные Арабские Эмираты, а еще один уже присоединился к российской армии после вербовки Мантулой. В Южной Африке участие в войне за границей без разрешения правительства считается незаконным.
Подозреваемые будут содержаться под стражей до слушания дела о возможном освобождении под залог на следующей неделе. Арест Мантулы произошел на фоне отдельного расследования против дочери бывшего президента Джейкоба Зумы, которая якобы привлекла еще 17 мужчин к службе в российской армии.
