Радиоведущую из Южной Африки арестовали по подозрению в вербовке боевиков для России

Южноафриканская полиция арестовала 39-летнюю Нонкулулеко Мантулу, ведущую государственной радиостанции SAFM, подозреваемую в вербовке мужчин для участия в войне в Украине на стороне России. Об этом сообщили в понедельник правоохранители, которые также задержали еще четырех человек, связанных с делом, пишет УНН со ссылкой на материал в Associated Press.

Детали

По данным полиции, трое мужчин были задержаны при попытке вылететь в Россию через Объединенные Арабские Эмираты, а еще один уже присоединился к российской армии после вербовки Мантулой. В Южной Африке участие в войне за границей без разрешения правительства считается незаконным.

Подозреваемые будут содержаться под стражей до слушания дела о возможном освобождении под залог на следующей неделе. Арест Мантулы произошел на фоне отдельного расследования против дочери бывшего президента Джейкоба Зумы, которая якобы привлекла еще 17 мужчин к службе в российской армии.

