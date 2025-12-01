$42.270.07
17:14 • 1208 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
15:35 • 5370 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 9750 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 12041 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 15666 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 18669 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 20220 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 36292 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19500 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 36437 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Радиоведущую из Южной Африки арестовали по подозрению в вербовке боевиков для России

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Полиция Южной Африки арестовала 39-летнюю Нонкулулеко Мантулу, ведущую SAFM, по подозрению в вербовке мужчин для участия в войне в Украине на стороне России. Также задержаны еще четыре человека, трое из которых пытались вылететь в Россию, а один уже присоединился к российской армии.

Радиоведущую из Южной Африки арестовали по подозрению в вербовке боевиков для России
Фото: AP

Южноафриканская полиция арестовала 39-летнюю Нонкулулеко Мантулу, ведущую государственной радиостанции SAFM, подозреваемую в вербовке мужчин для участия в войне в Украине на стороне России. Об этом сообщили в понедельник правоохранители, которые также задержали еще четырех человек, связанных с делом, пишет УНН со ссылкой на материал в Associated Press.

Детали

По данным полиции, трое мужчин были задержаны при попытке вылететь в Россию через Объединенные Арабские Эмираты, а еще один уже присоединился к российской армии после вербовки Мантулой. В Южной Африке участие в войне за границей без разрешения правительства считается незаконным.

Направлялись в россию, чтобы воевать против Украины: в Южной Африке задержали четырех мужчин29.11.25, 17:51 • 5438 просмотров

Подозреваемые будут содержаться под стражей до слушания дела о возможном освобождении под залог на следующей неделе. Арест Мантулы произошел на фоне отдельного расследования против дочери бывшего президента Джейкоба Зумы, которая якобы привлекла еще 17 мужчин к службе в российской армии.

Дочь экс-президента ЮАР Зумы ушла в отставку после обвинений в вербовке мужчин для российской армии28.11.25, 17:19 • 3665 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Война в Украине
Ассошиэйтед Пресс
Южная Африка
Объединенные Арабские Эмираты
Украина