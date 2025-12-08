Ведущую гостелерадио ЮАР, обвиняемую в вербовке граждан для войны за РФ в Украине, освободили из-под стражи

$42.060.13
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне
14:55 • 10532 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 14278 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 21260 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 25821 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 25886 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 16953 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 28086 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:37 • 13677 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
8 декабря, 10:00 • 13759 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
13:00 • 25819 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
12:25 • 25884 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 28086 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 35295 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
Ведущую гостелерадио ЮАР, обвиняемую в вербовке граждан для войны за РФ в Украине, освободили из-под стражи

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Ведущая государственного телерадиовещания ЮАР Нонкулулеко Мантула, обвиняемая в вербовке граждан для войны за РФ, освобождена под залог вместе с четырьмя соучастниками. Суд отклонил ее просьбу о возвращении паспорта, поскольку она неоднократно посещала Россию.

Ведущую гостелерадио ЮАР, обвиняемую в вербовке граждан для войны за РФ в Украине, освободили из-под стражи

В Южной Африке ведущая государственной телерадиовещательной корпорации Нонкулулеко Мантула, которую прокуроры обвинили в организации вербовки южноафриканцев для участия в войне на стороне России против Украины, была освобождена под залог вместе с четырьмя соучастниками после суда недалеко от Йоханнесбурга. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Национальная прокуратура Южной Африки (NPA) заявила, что Мантула "способствовала поездке и вербовке ее соучастника в ряды вооруженных сил Российской Федерации". Обвиняемая была арестована в аэропорту имени О. Р. Тамбо после возвращения из-за границы, а ее соучастники были задержаны при попытке сесть на рейс в ОАЭ, который направлялся в Россию.

Мера пресечения 

Суд освободил Мантулу под залог в размере 30 000 рандов (около 1759 долларов США), но отклонил ее просьбу о возвращении паспорта. По сообщениям местных СМИ, она неоднократно посещала Россию в сентябре.

В Кении раскрыли преступную сеть, которая обманом вербовала граждан страны на войну россии против Украины27.09.25, 15:42 • 5882 просмотра

Слушания состоялись на фоне усиленного внимания к усилиям России по вербовке боевиков в Африке. Ранее сообщалось, что дочь экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы, Дудузиле Зума-Самбудла, также находится под следствием из-за обманного привлечения молодых мужчин из ЮАР и Ботсваны к войне. 

Дочь экс-президента ЮАР Зумы ушла в отставку после обвинений в вербовке мужчин для российской армии28.11.25, 17:19 • 3772 просмотра

Кроме того, в прошлом месяце Кения заявила, что около 200 ее граждан были завербованы для борьбы за Россию.

Согласно законодательству Южной Африки, наемничество или боевые действия на стороне другого правительства являются преступлением с 1998 года.

Радиоведущую из Южной Африки арестовали по подозрению в вербовке боевиков для России01.12.25, 19:50 • 3878 просмотров

Степан Гафтко

