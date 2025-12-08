Ведущую гостелерадио ЮАР, обвиняемую в вербовке граждан для войны за РФ в Украине, освободили из-под стражи
Киев • УНН
Ведущая государственного телерадиовещания ЮАР Нонкулулеко Мантула, обвиняемая в вербовке граждан для войны за РФ, освобождена под залог вместе с четырьмя соучастниками. Суд отклонил ее просьбу о возвращении паспорта, поскольку она неоднократно посещала Россию.
В Южной Африке ведущая государственной телерадиовещательной корпорации Нонкулулеко Мантула, которую прокуроры обвинили в организации вербовки южноафриканцев для участия в войне на стороне России против Украины, была освобождена под залог вместе с четырьмя соучастниками после суда недалеко от Йоханнесбурга. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Национальная прокуратура Южной Африки (NPA) заявила, что Мантула "способствовала поездке и вербовке ее соучастника в ряды вооруженных сил Российской Федерации". Обвиняемая была арестована в аэропорту имени О. Р. Тамбо после возвращения из-за границы, а ее соучастники были задержаны при попытке сесть на рейс в ОАЭ, который направлялся в Россию.
Мера пресечения
Суд освободил Мантулу под залог в размере 30 000 рандов (около 1759 долларов США), но отклонил ее просьбу о возвращении паспорта. По сообщениям местных СМИ, она неоднократно посещала Россию в сентябре.
Слушания состоялись на фоне усиленного внимания к усилиям России по вербовке боевиков в Африке. Ранее сообщалось, что дочь экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы, Дудузиле Зума-Самбудла, также находится под следствием из-за обманного привлечения молодых мужчин из ЮАР и Ботсваны к войне.
Кроме того, в прошлом месяце Кения заявила, что около 200 ее граждан были завербованы для борьбы за Россию.
Согласно законодательству Южной Африки, наемничество или боевые действия на стороне другого правительства являются преступлением с 1998 года.
