Троих российских солдат осудили за убийство прокремлевского американского добровольца

$42.060.13
49.000.23
ukenru
18:20 • 950 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26 • 4856 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
14:55 • 12950 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 16239 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 23796 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 27955 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 27405 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 17385 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 29317 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:37 • 13960 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
13:00 • 27955 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 12:25 • 27405 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:53 • 29317 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
8 декабря, 08:10 • 36691 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
8 декабря, 08:10 • 36689 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 55163 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 65417 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 66160 просмотра
Троих российских солдат осудили за убийство прокремлевского американского добровольца

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Военный суд приговорил троих российских солдат к длительным срокам заключения за пытки и убийство 63-летнего гражданина США Рассела Бентли. Двух солдат приговорили к 12 годам лишения свободы, а третьего – к 11 годам.

Троих российских солдат осудили за убийство прокремлевского американского добровольца

Военный суд в Донецке приговорил трех российских солдат к длительным срокам заключения за пытки и убийство 63-летнего гражданина США Рассела Бентли, который добровольно воевал на стороне России и активно выступал в ее поддержку. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Подробности

Бентли, известный как "Донбасский ковбой", исчез в апреле прошлого года вблизи оккупированного Донецка после обстрела. Следователи установили, что российские солдаты избили и пытали его до смерти, пытаясь получить ложное признание о его принадлежности к украинской диверсионно-шпионской группе. Впоследствии они попытались скрыть преступление, взорвав его тело в автомобиле.

Похищенного в Донецке американца Рассела Бентли, воевавшего против Украины, убили - росСМИ19.04.24, 20:04 • 37851 просмотр

Двух солдат приговорили к 12 годам лишения свободы, а третьего – к 11 годам.

Контекст

Это дело вызвало замешательство в Москве, которая поощряет иностранцев воевать на своей стороне, и было представлено властями как трагический единичный случай. Бентли, который ранее работал на российскую государственную новостную службу "Спутник" и получил российское гражданство, был описан журналом Rolling Stone как "пропутинский пропагандист".

Украинские блогеры использовали смерть Бентли как предупреждение для иностранцев, которые рассматривают возможность присоединиться к военным усилиям России.

Ведущую гостелерадио ЮАР, обвиняемую в вербовке граждан для войны за РФ в Украине, освободили из-под стражи08.12.25, 19:51 • 734 просмотра

Степан Гафтко

