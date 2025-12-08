Троих российских солдат осудили за убийство прокремлевского американского добровольца
Киев • УНН
Военный суд приговорил троих российских солдат к длительным срокам заключения за пытки и убийство 63-летнего гражданина США Рассела Бентли. Двух солдат приговорили к 12 годам лишения свободы, а третьего – к 11 годам.
Военный суд в Донецке приговорил трех российских солдат к длительным срокам заключения за пытки и убийство 63-летнего гражданина США Рассела Бентли, который добровольно воевал на стороне России и активно выступал в ее поддержку. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.
Подробности
Бентли, известный как "Донбасский ковбой", исчез в апреле прошлого года вблизи оккупированного Донецка после обстрела. Следователи установили, что российские солдаты избили и пытали его до смерти, пытаясь получить ложное признание о его принадлежности к украинской диверсионно-шпионской группе. Впоследствии они попытались скрыть преступление, взорвав его тело в автомобиле.
Похищенного в Донецке американца Рассела Бентли, воевавшего против Украины, убили - росСМИ19.04.24, 20:04 • 37851 просмотр
Двух солдат приговорили к 12 годам лишения свободы, а третьего – к 11 годам.
Контекст
Это дело вызвало замешательство в Москве, которая поощряет иностранцев воевать на своей стороне, и было представлено властями как трагический единичный случай. Бентли, который ранее работал на российскую государственную новостную службу "Спутник" и получил российское гражданство, был описан журналом Rolling Stone как "пропутинский пропагандист".
Украинские блогеры использовали смерть Бентли как предупреждение для иностранцев, которые рассматривают возможность присоединиться к военным усилиям России.
Ведущую гостелерадио ЮАР, обвиняемую в вербовке граждан для войны за РФ в Украине, освободили из-под стражи08.12.25, 19:51 • 734 просмотра