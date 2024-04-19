Похищенного американца Рассела Бентли, который воевал против Украины на стороне рф, убили. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

Как сообщают росСМИ, глава общественной палаты так называемой "днр" Александр Кофман сообщил, что жена Бентли Людмила рассказала, что ее муж был убит. Он добавил, что убийство Бентли повлечет "колоссальные репутационные потери" для "днр".

Ранее жена Бентли сообщала, что ее мужа похитили военнослужащие пятой бригады.

"Моего мужа взяли и продолжают незаконно удерживать военные, танкисты, из 5-й бригады. Рассел был жестко задержан 8 апреля 2024 г. примерно между 16:20 и 17:00 в районе Автобазы в Петровском районе Донецка", - писала она.

Дополнение

Ранее сообщалось, что американца, воевавшего на стороне рф, могли похитить военные. От свидетелей известно, что Бентли взяли люди в камуфляже, военной форме, вероятно, решив, что он шпион.

Рассел Бентли родился в США в штате Техас. В 2014, 2015, 2017 годах воевал на стороне "днр". До 2022 года вел канал на Youtube. Сам Бентли называл себя коммунистом, а в 2022 году сделал серию заявлений и видеороликов о намерениях "освободить Украину от нацистов".

Напомним

12 апреля на Коровинском шоссе взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Василию Прозорову, как только тот повернул ключ в замке зажигания. Пострадавший получил рваную рану ноги, но остался жив. Это уже второе покушение на Прозорова за последние несколько месяцев. Известно также, что бывший сотрудник СБУ пошел на сотрудничество с врагом и сбежал в рф.