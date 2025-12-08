$42.060.13
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
Блогерка з Чернівців отримала 5 років в'язниці за розголошення позицій ЗСУ

Київ • УНН

Блогерку з Чернівців засудили до 5 років позбавлення волі за поширення інформації про розміщення ЗСУ. Вона озвучила координати та опублікувала відео, попри застереження військових.

Блогерка з Чернівців отримала 5 років в'язниці за розголошення позицій ЗСУ

Блогерка з Чернівців, яка поширювала інформацію про розміщення українських військових, отримала 5 років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Блогерку з Чернівців, яка під час стріму озвучила координати розташування підрозділу ЗСУ та, попри застереження військових, виклала відео у відкритий доступ, засуджено до 5 років позбавлення волі.

Прокурори Офісу Генерального прокурора та Чернівецької обласної прокуратури підтвердили законність обвинувального вироку в судах усіх інстанцій. Верховний Суд погодився з доводами сторони обвинувачення.

Слідством встановлено, що влітку 2023 року під час онлайн-трансляції жінка озвучила координати українського підрозділу та демонструвала елементи місцевості, які дозволяли точно ідентифікувати локацію військових.

На відео зафіксовано, як військовослужбовці вимагали припинити зйомку з міркувань безпеки. Однак блогерка проігнорувала застереження, продовжила трансляцію та згодом без будь-якого редагування опублікувала відео у YouTube та TikTok.

Її визнано винною за ч. 2 ст. 114-2 КК України. Постанова Верховного Суду набрала законної сили та оскарженню не підлягає.

Передавав інформацію щодо переміщення ЗСУ та розташування військкоматів: у Дніпрі викрито агента військової розвідки рф04.03.24, 10:24 • 55046 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Блогери
Генеральний прокурор (Україна)
TikTok
Збройні сили України
Україна
YouTube
Чернівці