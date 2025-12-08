Блогерка з Чернівців отримала 5 років в'язниці за розголошення позицій ЗСУ
Київ • УНН
Блогерку з Чернівців засудили до 5 років позбавлення волі за поширення інформації про розміщення ЗСУ. Вона озвучила координати та опублікувала відео, попри застереження військових.
Блогерка з Чернівців, яка поширювала інформацію про розміщення українських військових, отримала 5 років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
Блогерку з Чернівців, яка під час стріму озвучила координати розташування підрозділу ЗСУ та, попри застереження військових, виклала відео у відкритий доступ, засуджено до 5 років позбавлення волі.
Прокурори Офісу Генерального прокурора та Чернівецької обласної прокуратури підтвердили законність обвинувального вироку в судах усіх інстанцій. Верховний Суд погодився з доводами сторони обвинувачення.
Слідством встановлено, що влітку 2023 року під час онлайн-трансляції жінка озвучила координати українського підрозділу та демонструвала елементи місцевості, які дозволяли точно ідентифікувати локацію військових.
На відео зафіксовано, як військовослужбовці вимагали припинити зйомку з міркувань безпеки. Однак блогерка проігнорувала застереження, продовжила трансляцію та згодом без будь-якого редагування опублікувала відео у YouTube та TikTok.
Її визнано винною за ч. 2 ст. 114-2 КК України. Постанова Верховного Суду набрала законної сили та оскарженню не підлягає.
