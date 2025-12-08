Блогер из Черновцов получил 5 лет тюрьмы за разглашение позиций ВСУ
Киев • УНН
Блогер из Черновцов приговорен к 5 годам лишения свободы за распространение информации о размещении ВСУ. Она озвучила координаты и опубликовала видео, несмотря на предостережения военных.
Блогер из Черновцов, распространявшая информацию о размещении украинских военных, получила 5 лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Блогер из Черновцов, которая во время стрима озвучила координаты расположения подразделения ВСУ и, несмотря на предостережения военных, выложила видео в открытый доступ, приговорена к 5 годам лишения свободы.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора и Черновицкой областной прокуратуры подтвердили законность обвинительного приговора в судах всех инстанций. Верховный Суд согласился с доводами стороны обвинения.
Следствием установлено, что летом 2023 года во время онлайн-трансляции женщина озвучила координаты украинского подразделения и демонстрировала элементы местности, которые позволяли точно идентифицировать локацию военных.
На видео зафиксировано, как военнослужащие требовали прекратить съемку из соображений безопасности. Однако блогер проигнорировала предостережения, продолжила трансляцию и впоследствии без какого-либо редактирования опубликовала видео в YouTube и TikTok.
Она признана виновной по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины. Постановление Верховного Суда вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.
Передавал информацию о перемещении ВСУ и расположении военкоматов: в Днепре разоблачили агента военной разведки рф04.03.24, 10:24 • 55046 просмотров