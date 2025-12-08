$42.060.13
14:55
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:37
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
8 декабря, 10:00
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
8 декабря, 09:33
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
Блогер из Черновцов получил 5 лет тюрьмы за разглашение позиций ВСУ

Киев • УНН

 266 просмотра

Блогер из Черновцов приговорен к 5 годам лишения свободы за распространение информации о размещении ВСУ. Она озвучила координаты и опубликовала видео, несмотря на предостережения военных.

Блогер из Черновцов получил 5 лет тюрьмы за разглашение позиций ВСУ

Блогер из Черновцов, распространявшая информацию о размещении украинских военных, получила 5 лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Блогер из Черновцов, которая во время стрима озвучила координаты расположения подразделения ВСУ и, несмотря на предостережения военных, выложила видео в открытый доступ, приговорена к 5 годам лишения свободы.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора и Черновицкой областной прокуратуры подтвердили законность обвинительного приговора в судах всех инстанций. Верховный Суд согласился с доводами стороны обвинения.

Следствием установлено, что летом 2023 года во время онлайн-трансляции женщина озвучила координаты украинского подразделения и демонстрировала элементы местности, которые позволяли точно идентифицировать локацию военных.

На видео зафиксировано, как военнослужащие требовали прекратить съемку из соображений безопасности. Однако блогер проигнорировала предостережения, продолжила трансляцию и впоследствии без какого-либо редактирования опубликовала видео в YouTube и TikTok.

Она признана виновной по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины. Постановление Верховного Суда вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Блогеры
Генеральный прокурор Украины
ТикТок
Вооруженные силы Украины
Украина
YouTube
Черновцы