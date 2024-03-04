Передавал информацию о перемещении ВСУ и расположении военкоматов: в Днепре разоблачили агента военной разведки рф

В Днепре разоблачен агент военной разведки рф, который передавал информацию о перемещении ВСУ и расположении военкоматов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По данным следствия, в конце 2023 года представитель генштаба вооруженных сил рф завербовал жителя г. Днепра для оказания помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что подозреваемый осуществлял скрытую видеосъемку воинской части ВСУ и районных ТЦК и СП города. Видеоматериалы российскому куратору он посылал через мессенджер Telegram вместе с пометками на скриншотах "Google Maps".

Также мужчина в текстовых сообщениях передавал сведения о маршрутах перемещения военных топливозаправщиков с указанием точных координат.

Правоохранители разоблачили агента во время очередной фиксации информации для врага. Во время санкционированного обыска по месту его жительства изъят мобильный телефон и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры гражданину Украины сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного Кодекса Украины).

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей без определения размера залога.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала агента российской разведки, который помогал врагу готовить ракетные удары по железным дорогам и военным госпиталям в Черкасской области, определяя цели.