Передавал информацию о перемещении ВСУ и расположении военкоматов: в Днепре разоблачили агента военной разведки рф
Киев • УНН
В Днепре разоблачен агент российской военной разведки, который передавал российским кураторам информацию о передвижении Вооруженных сил Украины и расположении военных комиссариатов.
В Днепре разоблачен агент военной разведки рф, который передавал информацию о перемещении ВСУ и расположении военкоматов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
По данным следствия, в конце 2023 года представитель генштаба вооруженных сил рф завербовал жителя г. Днепра для оказания помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,
Детали
Отмечается, что подозреваемый осуществлял скрытую видеосъемку воинской части ВСУ и районных ТЦК и СП города. Видеоматериалы российскому куратору он посылал через мессенджер Telegram вместе с пометками на скриншотах "Google Maps".
Также мужчина в текстовых сообщениях передавал сведения о маршрутах перемещения военных топливозаправщиков с указанием точных координат.
Правоохранители разоблачили агента во время очередной фиксации информации для врага. Во время санкционированного обыска по месту его жительства изъят мобильный телефон и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры гражданину Украины сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного Кодекса Украины).
Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей без определения размера залога.
Напомним
Служба безопасности Украины задержала агента российской разведки, который помогал врагу готовить ракетные удары по железным дорогам и военным госпиталям в Черкасской области, определяя цели.
Передавал информацию о перемещении ВСУ и расположении военкоматов: в Днепре разоблачили агента военной разведки рф
В Днепре разоблачен агент российской военной разведки, который передавал российским кураторам информацию о передвижении Вооруженных сил Украины и расположении военных комиссариатов.
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