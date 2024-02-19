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Готував удари по залізниці та шпиталях на Черкащині: затримано агента розвідки рф

Готував удари по залізниці та шпиталях на Черкащині: затримано агента розвідки рф

Київ • УНН

 • 24504 перегляди

Служба безпеки України затримала агента російської розвідки, який допомагав ворогу готувати ракетні удари по залізницях та військових госпіталях у Черкаській області, визначаючи цілі.

СБУ затримала агента російської розвідки, який допомагав ворогу готувати  ракетний удар по залізниці та військових шпиталях в Черкаській області. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ. 

Деталі 

За даними СБУ,  головним завданням зловмисника було виявлення вузлових залізничних станцій, які задіяні у переправленні військової техніки ЗСУ на фронт.

Також окупанти сподівались отримати від свого агента точні координати складів із озброєнням та боєприпасами українських військ.

Крім того, як повідомляється, агресора цікавили локації військових шпиталів, де проходять лікування поранені воїни Сил оборони.

Загарбники збиралися використати цю інформацію для планування ракетно-дронових ударів по українських об’єктах. 

Таким чином вони сподівалися "перерізати" шляхи постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ на передову, а також завдати вогневого ураження по місцях найбільшого зосередження особового складу українських військ

- йдеться у повідомленні СБУ.

Співробітники СБУ затримали російського агента у власному помешканні.

Як зазначається, завдяки швидкому реагуванню української спецслужби вдалося своєчасно поінформувати командування Сил оборони для убезпечення підрозділів українських військ.

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Як встановило розслідування, фігурантом є 45-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець зі сходу України. На початку цього року його дистанційно завербував представник головного управління генштабу збройних сил росії. 

Розвідка рф залучила чоловіка до співпраці через його знайомого – бойовика окупаційного угруповання рф, яке дислокується на тимчасово окупованій частині території Луганської області.

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Для комунікації вони використовували анонімні чати у месенджері. А передачу розвідданих агент здійснював у вигляді фото українських об’єктів з описом, геолокаціями та прив’язкою до місцевості.

За кожне виконане завдання фігурант отримував від російського гру "зарплату".

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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