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"Зливав" росіянам дані для прориву оборони Києва у 2022 році: СБУ затримала агента фсб

"Зливав" росіянам дані для прориву оборони Києва у 2022 році: СБУ затримала агента фсб

Київ • УНН

 • 26230 перегляди

СБУ затримала агента фсб, який під час вторгнення збирав розвіддані для російських військ, щоб допомогти їм прорвати оборону Києва у лютому-березні 2022 року.

Служба безпеки України затримала агента фсб, який "зливав" росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році, повідомили у СБУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними СБУ, цей "сплячий" агент у перші дні повномасштабного вторгнення збирав розвіддані для російських сил. 

Протягом лютого-березня 2022 року, за даними слідства, він шукав місця розташування українських військових, які брали участь у боях за Київ, зокрема бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ у місті та його околицях.

Однак, коли стало зрозуміло, що захоплення столиці рашистам не вдасться, він "заліг на дно" та намагався уникнути правосуддя.

Згодом, як вказано, він знову отримав завдання від свого російського "куратора", на цей раз - поширювати кремлівську пропаганду в соцмережах.

Врешті його затримали у Києві. Зараз фігуранту повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України, йому загрожує довічне ув'язнення.

Шпигував за літаками та ППО: на Київщині затримали 18-річного російського агента13.02.24, 11:39 • 25838 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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