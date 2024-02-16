"Сливал" россиянам данные для прорыва обороны Киева в 2022 году: СБУ задержала агента фсб

Служба безопасности Украины задержала агента фсб, который "сливал" россиянам информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году, сообщили в СБУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным СБУ, этот "спящий" агент в первые дни полномасштабного вторжения собирал разведданные для российских сил.

В течение февраля-марта 2022 года, по данным следствия, он искал места расположения украинских военных, участвовавших в боях за Киев, в частности бойцов Центра специальных операций "А" СБУ в городе и его окрестностях.

Однако, когда стало понятно, что захват столицы рашистам не удастся, он "залег на дно" и пытался избежать правосудия.

Впоследствии, как указано, он снова получил задание от своего российского "куратора", на этот раз - распространять кремлевскую пропаганду в соцсетях.

В конце концов его задержали в Киеве. Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, ему грозит пожизненное заключение.

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